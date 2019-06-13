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هبوط حاد تشهده بورصات خليجية بعد تصاعد التوترات في الخليج

كتب وطن
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تراجعت البورصات الخليجية الرئيسية، الخميس، من جراء تصاعد التوترات في منطقة بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في بحر عُمان.

واستهل مؤشر البورصة التداولات بانخفاض، وسجل تراجعا بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، نسبته 0.83%، إلى 9009.23 نقطة.

كذلك تراجع مؤشرا دبي وأبو ظبي، وهبط مؤشر دبي بنسبة 1.14%، إلى 2633.57 نقطة، فيما نزل مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.66%، إلى 4957.78 نقطة، أما فقد تراجعت بنسبة 0.76%، إلى 3932.07 نقطة.

وجاء الهبوط بعد تعرض ناقلتي نفط اليوم الخميس لانفجارين في خليج عمان بالقرب من سواحل ، ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من تعرض ناقلات نفط بالقرب من إمارة الفجيرة، التي تعد أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، لهجمات تخريبية.

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