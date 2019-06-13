مفاجأة بشأن ناقلتي النفط بخليج عُمان.. لغم مثبت بهيكل إحداهما لم ينفجر بعد ومدمرة أمريكية تكشف التفاصيل

في مفاجأة جديدة تخص حادث استهداف ناقلتي النفط بخليج عُمان، قال مسؤول أمريكي إن طاقم المدمرة الأمريكية يو إس إس بينبريدج، المتواجدة في خليج عمان، شاهدوا “لغما بحريًا” غير منفجر في جانب إحدى السفينتين اللتين تعرضتا للهجوم صباح الخميس في خليج عمان، وأضاف المصدر أن اللغم يرتبط بجانب هيكل السفينة باستخدام مغناطيس.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت في مايو آيار الماضي أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام االبحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات أمام سواحل الفجيرة، مما يرجح احتمالات أن يكون المهاجم واحدًا.

واعتبرت الرابطة الدولية لأصحاب ناقلات النفط المستقلين، أن الهجمات “جيدة التخطيط”، حيث تعرضت الناقلتان، صباح الخميس، إلى الهجوم أسفل أو عند خط الماء على مقربة من غرفة المحرك أثناء سير السفينة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه من المنتظر أن تتوجه سفن أمريكية للمنطقة خلال الساعات المقبلة لعمل دوريات في المنطقة ومساعدة البحارة في السفن المنكوبة وسحب الناقلتين إلى الميناء.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.