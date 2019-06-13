خالد المطرفي
خالد المطرفي
الهدهد

صحفي سعودي يدعو التحالف إلى قصف “الجزيرة” وتدميرها على رؤوس مذيعها وجمال ريان يرد عليه: لن نكون أول الشهداء

كتب خاص "وطن"
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طالب الصحفي السعودي، ، التحالف العربي بقصف مقر قناة “” في الدوحة، زاعماً وقوفها وراء إصدار وتمويل ودعم العمليات التي يقوم بها الحوثيين.

وقال المطرفي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام باصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام مما يعني بأن #قناة_الجزيرة في # يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية).


وأثارت تغريدة المطرفي غضب الاعلامي الفلسطيني ، المذيع في قناة الجزيرة فرد عليه قائلاً له :” حتى وإن قصفتم مبنى الجزيرة في الدوحة، فلن نكون اول الشهداء فيها، ولن توقفوا ارسالها وإذاعتها الاخبار نقلا عن كل المصادر، الجزيرة ستبقى على شاشات بيوتكم كما هي ، المصدر الإخباري الاول للمشاهد العربي ، هذا وعد وعهد من الجزيرة”.

وغالباً ما يزج النظام السعودي، بقطر ووسائل اعلامها في أي صراع يدور في المنطقة، بعد أن فرضت والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر قبل عامين من الآن.

وأعلن الحوثيون استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بصاروخ “كروز”، وقالوا إن الهجوم أصاب برج المراقبة في المطار بدقة، وعطل حركة الملاحة.

وحذر المتحدث باسم جماعة المدنيين من التواجد قرب المطارات والمواقع العسكرية، وذلك بعدما أعلنت قصفها مطار أبها بصاروخ كروز، وهو ما أقر به التحالف السعودي الإماراتي .

وقال المتحدث الحوثي “ننبه المواطنين والشركات في دول العدوان بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية”.

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  1. صبحي يقول

    جمال ريان لو وقف راتبك من الجزيرة ليعتها بريالين وانقلبت عليها
    فلا تتحمس زياده عن اللزوم

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  2. جاسم يقول

    والمطرفي لو وقف راتبه يومين لعن ابو سنسفيل التحالف كله / هالتحالف اللي ماقدر يوقف عصابات حوثيه من خمس سنوات وبيضرب ايران ويضرب قطر والجزيره خفو علينا شوي يا بلستيشن خلوكم في افلام كرتون والشيلات والاغاني والرقص الحروب لها رجالها . من ضرب انبوب سويتوا مؤتمرات وتبكبكتو للعالم كله اجل لو ضرب الرياض وش تسون مالت عليكم اهل هياط وطقاع .

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  3. احمد يقول

    هذا ارهاب ادعو من حرض عليهم الى التحرك و محاكمته بتهمة التحريض على القتل.

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