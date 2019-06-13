صحفي سعودي يدعو التحالف إلى قصف “الجزيرة” وتدميرها على رؤوس مذيعها وجمال ريان يرد عليه: لن نكون أول الشهداء

طالب الصحفي السعودي، خالد المطرفي، التحالف العربي بقصف مقر قناة “الجزيرة” في الدوحة، زاعماً وقوفها وراء إصدار وتمويل ودعم العمليات التي يقوم بها الحوثيين.

وقال المطرفي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام باصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام مما يعني بأن #قناة_الجزيرة في #قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية).

من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام باصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام مما يعني بأن #قناة_الجزيرة في #قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافهامن التحالف لدعمهالتلك العملية الإرهابية. — خالد المطرفي (@Almatrafi) ١٢ يونيو ٢٠١٩



وأثارت تغريدة المطرفي غضب الاعلامي الفلسطيني جمال ريان، المذيع في قناة الجزيرة فرد عليه قائلاً له :” حتى وإن قصفتم مبنى الجزيرة في الدوحة، فلن نكون اول الشهداء فيها، ولن توقفوا ارسالها وإذاعتها الاخبار نقلا عن كل المصادر، الجزيرة ستبقى على شاشات بيوتكم كما هي ، المصدر الإخباري الاول للمشاهد العربي ، هذا وعد وعهد من الجزيرة”.

حتى وإن قصفتم مبنى الجزيرة في الدوحة، فلن نكون اول الشهداء فيها ، ولن توقفوا ارسالها وإذاعتها الاخبار نقلا عن كل المصادر ، الجزيرة ستبقى على شاشات بيوتكم كما هي ، المصدر الإخباري الاول للمشاهد العربي ، هذا وعد وعهد من الجزيرة #الخليج #السعودية #الامارات #مصر #قطر #المغرب_العربي https://t.co/kH698uYSh5 — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وغالباً ما يزج النظام السعودي، بقطر ووسائل اعلامها في أي صراع يدور في المنطقة، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر قبل عامين من الآن.

وأعلن الحوثيون استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بصاروخ “كروز”، وقالوا إن الهجوم أصاب برج المراقبة في المطار بدقة، وعطل حركة الملاحة.

وحذر المتحدث باسم جماعة الحوثي المدنيين من التواجد قرب المطارات والمواقع العسكرية، وذلك بعدما أعلنت قصفها مطار أبها بصاروخ كروز، وهو ما أقر به التحالف السعودي الإماراتي .

وقال المتحدث الحوثي “ننبه المواطنين والشركات في دول العدوان بالابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية”.