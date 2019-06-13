“شاهد” رد فعل السفير السعودي في لبنان عندما حاولت مي شدياق تقبيله

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار جدلا واسعا، أظهر موقفا محرجا لمي شدياق وزيرة الدولة اللبنانية لشؤون التنمية الادارية والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري خلال افتتاح مؤتمر عرب نت في مجمّع “بيال” الواجهة البحرية.

ووفق المقطع المتداول على نطاق واسع وخلال معايدة الوزيرة السفير بخاري بعيد الفطر حاولت تقبيله كما هي العادة بين اللبنانييّن فما كان منه الا أن تراجع وسط ابتسامات الطرفين، فاستدركت شدياق الأمر بسرعة موجّهة اليه قبلات في الهواء.

وقامت شدياق بمعايدة السفير الاماراتي لدى لبنان حمد الشامسي بـ”الاحضان”.

وقوبل المقطع بسخرية واسعة من الوزيرة اللبنانية، وتداوله النشطاء كمادة للتندر.

طلعتها بلي جمبو … سلختو بوسة عملتو جفاف في الدماغ — Yaseen Rahhal ⁦🇵🇸⁩ (@yaseenrahhal012) June 13, 2019