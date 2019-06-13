حمد بن جاسم ناصحا ابن سلمان لوقف نزيف الخسائر عقب تصعيد الحوثي: لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عُمان

علق رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتهديد الأمن القومي السعودي من قبل الحوثيين الذين صعدوا من وتيرة هجماتهم العسكرية ضد المملكة، ونصح النظام السعودي بالاستعانة بسلطنة عُمان للوساطة وإنهاء هذا التهديد الخطير والغير مسبوق لأمن السعودية.

وقال “بن جاسم” في تغريدات له على تويتر رصدتها (وطن) إن ما حدث من تفجيرات في المملكة العربية السعودية أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها هي حوادث لا نتمناها للشقيقة الكبرى حيث أن استقرارها مهم للمنطقة.

إن ما حدث من تفجيرات في المملكة العربية السعودية أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها هي حوادث لا نتمناها للشقيقة الكبرى حيث ان استقرارها مهم للمنطقة، بل كل ما نتمناه أن تكون هناك مراجعة جادة للأسباب التي قادت إلى الوضع الذي نحن فيه. والمراجعة لا عيب فيها في كل الأحوال، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 13, 2019

وتابع موضحا:”بل كل ما نتمناه أن تكون هناك مراجعة جادة للأسباب التي قادت إلى الوضع الذي نحن فيه، والمراجعة لا عيب فيها في كل الأحوال”

ودعا رئيس وزراء قطر السابق السلطات السعودية للاستعانة بالوساطة العُمانية، ورأى أنه لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم.”

كما أنه لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم.

أما حوادث ناقلات البترول التي تتزايد وتشتد وتيرتها وأضرارها فهي أيضا بحاجة لمراجعة عميقة وموضوعية وتفكير هادئ لنقف على الأطراف والجهات المستفيدة — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 13, 2019

وأضاف:”أما حوادث ناقلات البترول التي تتزايد وتشتد وتيرتها وأضرارها فهي أيضا بحاجة لمراجعة عميقة وموضوعية وتفكير هادئ لنقف على الأطراف والجهات المستفيدة التي تريد إشعال المنطقة قبل إشعال الناقلات، وهي بكل تأكيد من خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.”

واستطرد:”كما أنني أتمنى أن يقودنا التفكير العميق والدراسة العلمية إلى أن ما من أحد من الأصدقاء سيقدم لنا المساعدة من دون ثمن باهظ ندفعه كما علمتنا التجارب السابقة.”

والتي تريد إشعال المنطقة قبل إشعال الناقلات، وهي بكل تأكيد من خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنني أتمنى أن يقودنا التفكير العميق والدراسة العلمية إلى أن ما من أحد من الأصدقاء سيقدم لنا المساعدة من دون ثمن باهظ ندفعه كما علمتنا التجارب السابقة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 13, 2019

وتمنى حمد بن جاسم في نهاية تغريداته كذلك أن تتداعى دول المجلس إلى عقد اجتماع مطول، وليس لنصف ساعة كما حدث مؤخرا في مكة، “لتدارس الحالة الخطيرة التي وصلنا إليها لعلنا بتوفيق من الله نتفق على العلاج الناجع مهما كان بعضنا يعتبره مريرا”

وأتمنى كذلك أن تتداعى دول المجلس إلى عقد اجتماع مطول، وليس لنصف ساعة كما حدث مؤخرا في مكة، لتدارس الحالة الخطيرة التي وصلنا إليها لعلنا بتوفيق من الله نتفق على العلاج الناجع مهما كان بعضنا يعتبره مريرا — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 13, 2019

وصباح اليوم، استهدف هجوم جديدٌ ناقلتي نفط قادمتين من السعودية والإمارات في مياه بحر عُمان؛ وأدى إلى حدوث انفجارين كبيرين بهما.

ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي بصاروخ “كروز” موجه تسبب في خسائر فادحة.