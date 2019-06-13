تشكيك واسع بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان والجهة التي تقف ورائه.. ما علاقة “الحلاب” وابن سلمان بالأمر؟

شككت وجد وقفي مراسلة “الجزيرة” في واشنطن، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف تفجير ناقلتي النفط بخليج عمان اليوم، الخميس، مشيرة إلى أن الحادث وقع بعد أقل من ٢٤ساعة من جلسة انتقد فيها نواب بمجلس الشيوخ الأمريكي حجة “الطوارئ” التي استعان بها ترمب لتعجيل بيع الأسلحة للسعودية و الامارات.

ولفتت “وقفي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قال إنها “طوارئ زائفة”، فتسليم الأسلحة تحت هذا البند يتم بشكل فوري و ليس على دفعات لمدة عام.

#انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان

حدث بعد أقل من ٢٤ساعه من جلسة انتقد فيها نواب حجة"الطوارئ"التي استعان بها ترمب لتعجيل بيع الأسلحة للسعودية و الامارات.رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قال إنها "طوارئ زائفه"،فتسليم الأسلحة تحت هذا البند يتم بشكل فوري و ليس على دفعات لمدة عام — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) June 13, 2019

كما يتزامن توقيت انفجار ناقلتي نفط ببحر عُمان، بحسب مراسلة الجزيرة مع مشاورات الكونجرس الأميريكي بمجلسيه الشيوخ و النواب (جمهورييين و ديمقراطيين) لسن تشريعات لمحاولة قطع الطريق على إدارة ترمب استكمال تسليم صفقات الأسلحة للسعودية والامارات، بحجة “حالة الطوارئ” المزعومة.

كما يتزامن توقيت #انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان

مع مشاورات الكونجرس الأميريكي بمجلسيه الشيوخ و النواب (جمهورييين و ديمقراطيين) لسن تشريعات لمحاولة قطع الطريق على إدارة ترمب استكمال تسليم صفقات الأسلحة للسعودية و الامارات، بحجة "حالة الطوارئ". — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) June 13, 2019

من جانبها علقت الأكاديمية الأردنية، الدكتورة فاطمة الوحش، على الحادثة وقالت إنه من الصعب عدم علم أمريكا بمثل هذه العمليات خاصة أن البوارج الامريكية منتشرة مع قواعدها وعيونها بالمياه الإقليمية في بحر عمان وما جاورها.

وتابعت:”وهي على إطلاع بأحلام المتنبئين قبل دخولهم بسباتهم ما يحدث في المياه الإقليمية هو تحت عين وإذن ورجل امريكا، حجم انتشارهم اكثر من قمل شعر رأس العربان، فهي تعلم من قام بتفجير الناقلتين”

البوارج الامريكية منتشرة مع قواعدها وعيونها بالمياه الإقليمية في #بحر_عمان وما جاورها وهي على إطلاع بأحلام المتنبئين قبل دخولهم بسباتهم ما يحدث في المياه الإقليمية هو تحت عين وإذن ورجل #امريكا،،حجم انتشارهم اكثر من قمل شعر رأس #العربان،،فهي تعلم من قام #بتفجير_الناقلتين — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) June 13, 2019

وأوضحت “الوحش” أن من يضرب الناقلات في مضيق هرمز له غاية استراتيجية في اندلاع حرب ضد إيران أو هو لفت انتباه إلى الشركات التي تتعامل بالسوق السوداء ذات دول معنية بالمقاطعة الاقتصادية.

من يضرب الناقلات في #مضيق_هرمز له غاية استراتيجية في اندلاع حرب ضد #إيران أو هو لفت انتباه إلى الشركات التي تتعامل بالسوق السودا ذات دول معنية بالمقاطعة الاقتصادية،،او لفت انتباه وتشغيل الاعلام لابعادهم عن فشلهم الاقليمي والدولي والمحلي اشتم رائحة مرتزقة #العربان،،#عملية_الفجيرة — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) June 13, 2019

وكان الأسطول الخامس الأميركي أعلن في وقت سابق اليوم إنه تلقى «نداءي استغاثة» صباح اليوم من ناقلتي نفط «تعرضتا لهجوم» في خليج عُمان.

وقال الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين في بيان «نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان».

وأضاف «تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7:00 صباحا».

وأكد أن «سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة».

وفي الشأن نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إن إيران قدمت اليوم المساعدة لـ«ناقلتي نفط أجنبيتين» ترفع إحداهما علم بنما والثانية جزر مارشال بعد أن تعرضتا لحادثة صباحا في بحر عُمان.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع إن «وحدة انقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان (جنوب إيران)أغاثت 44 بحارا من المياه ونقلوا إلى ميناء بندر جاسك».

وبحسب الوكالة وقع أول حادث في الساعة 8:50 (4:20 ت غ) على بعد 25 ميلا بحريا من بندر جاسك على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال وتنقل حمولة من الميثانول من قطر إلى تايوان.

وذكرت «إنه بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة اخرى في الساعة 9:50 لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك».

وناقلة النفط هذه كانت ترفع علم بنما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية الى سنغافورة، وتحمل شحنة من الميثانول.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم «مريب» ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

وذكر ظريف «وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان» في خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لإجراء «محادثات واسعة وودية».

وتابع «وصف ‬مريب‬ أقل بكثير من أن يصف ما حدث هذا الصباح.. منتدى الحوار الإقليمي الذي اقترحته إيران ضرورة حتمية».