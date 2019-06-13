الكويت تعلن حالة الاستعداد القصوى وأسعار النفط ترتفع عقب هجوم خليج عُمان

أعلنت الكويت حالة الاستعداد القصوى، عقب الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع بعد ورود أنباء عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، وفقا لمصادر إعلامية متعددة.

وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت ارتفع أكثر من 2%، والخام الأميركي صعد 1.5% بعد الحادث في خليج عمان.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلت عن مسؤول مجموعة بريطانية للسلامة البحرية أن حاملة النفط المسماة “فرونت ألتير” شبّ فيها حريق بعد أن شحنت حمولتها من نفط أبو ظبي.

وحذرت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية، اليوم الخميس، من وقوع حادث غير محدد في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني، ودعت إلى “توخي الحذر الشديد”، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم هناك.