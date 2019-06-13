الحرمي يُخرس “شبيح” الإعلام السعودي خالد المطرفي بعد دعوته لقصف “الجزيرة”:”منت بقدها.. لا انت ولا غيرك”

شن الإعلامي والصحافي القطري المعروف جابر الحرمي، هجوما عنيفا على الصحافي السعودي المقرب من النظام خالد المطرفي بعد دعوة الأخير للتحالف بقصف قناة “الجزيرة” القطرية بزعم دعمها للعمليات الإرهابية.

وردا على “المطرفي” الذي زعم أنه من حق التحالق قصف قناة “الجزيرة” لتحريضها على الإرهاب وليس فقط استهداف منصات إطلاق الصواريخ على السعودية، قال “الحرمي” إن المطرفي أحد ” شبيحة ” الإعلام يدعو لقصف الجزيرة التي كشفت عوراتهم.

هذا أحد " شبيحة " الإعلام.. يدعو لقصف #الجزيرة التي كشفت " عوراتهم " .. فلهم ولن تستطيعوا مواجهتها .. لأنكم تفتقدون لإعلام ذا مصداقية..

القانون الدولي يجب أن يُرسل من يقتل شعب #اليمن إلى المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية..

لكن #منت_بقدها ..لا إنت ولا غيرك.. pic.twitter.com/LNuSFB3Qma — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 13, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”لن تستطيعوا مواجهتها .. لأنكم تفتقدون لإعلام ذا مصداقية، القانون الدولي يجب أن يُرسل من يقتل شعب اليمن إلى المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.”

واختتم الحرمي تغريدته متحديا:”لكن منت بقدها ..لا إنت ولا غيرك.”

وكان خالد المطرفي دون في تغريدة رصدتها “وطن” ما نصه ( من حق التحالف العربي وفقا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات اطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضا من قام باصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام”

وتابع:”مما يعني بأن #قناة_الجزيرة في #قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية.”

وغالباً ما يزج النظام السعودي، بقطر ووسائل اعلامها في أي صراع يدور في المنطقة، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر قبل عامين من الآن.

وأعلن الحوثيون استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بصاروخ “كروز”، وقالوا إن الهجوم أصاب برج المراقبة في المطار بدقة، وعطل حركة الملاحة.