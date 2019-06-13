خليج عمان
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استنفار عسكري و”ارتباك” في السعودية والإمارات.. انفجاران كبيران وقعا في ناقلتي نفط بخليج عُمان

كتب خاص "وطن"
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أفادت تقارير إعلامية، وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في خليج عمان، بحسب معلومات أولية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مسؤول مجموعة بريطانية للسلامة البحرية أن حاملة النفط المسماة “فرونت ألتير” شبّ فيها حريق بعد أن شحنت حمولتها من نفط أبو ظبي.

وحذرت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية اليوم الخميس من وقوع حادث غير محدد في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني، ودعت إلى “توخي الحذر الشديد”، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم هناك.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، أعلنت المجموعة -التي تديرها القوات البحرية البريطانية- حالة التأهب في وقت مبكر اليوم، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول إنها تحقق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، وأخرى لبنانية مقربة من ، أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في بحر عمان، وقالت إن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي نفط.

ونشر الاعلامي زيد بنيامين تفاصيل أكثر حول الحادثة الجديدة في خليج عمان، مرفقاً في تغريدة رصدتها “وطن”، صورة لموقع الهجوم المفترض وفق ما نشره عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بشأن الانفجارات التي طالت في بحر #عُمان.

> وقال إن نداءات الاستغاثة من ناقلات نفط في بحر #عُمان وصلت الموانئ في #عُمان و #الإمارات و #باكستان.

وذكرت تقارير أولية ان الناقلة الاولى المستهدفة كانت تحمل نفطا خاما متوجها من # الى #تايوان فيما الناقلة الثانية حملت مواد نفطية مكررة من الجبيل # متوجهة الى سنغافورة.

وكانت أربع ناقلات للنفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية الشهر الماضي، حيث قدمت الإمارات والسعودية والنرويج وثيقة إلى الأمم المتحدة مؤخرا قالت فيها إن الألغام المستخدمة في الهجوم وضعها على السفن غواصون كانوا في زوارق سريعة، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن استهداف السفن أمر “ممكن جدا”، بينما ترفض إيران هذه الاتهامات بشدة.

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  1. الظهورية يقول

    أبناء الخليج كونو يدا واحدة وتذكروا انكم أبناء أمة إسلامية عربية خليجية ولا تضعوا ثقتكم بغير محلها وانتم على علم بمن هو المستفيد الأول من تفرقكم فلا تعطوهم هذه الفرصة الذهبية للنيل منكم👍

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