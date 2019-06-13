استنفار عسكري و”ارتباك” في السعودية والإمارات.. انفجاران كبيران وقعا في ناقلتي نفط بخليج عُمان

أفادت تقارير إعلامية، وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، بحسب معلومات أولية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مسؤول مجموعة بريطانية للسلامة البحرية أن حاملة النفط المسماة “فرونت ألتير” شبّ فيها حريق بعد أن شحنت حمولتها من نفط أبو ظبي.

وحذرت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية اليوم الخميس من وقوع حادث غير محدد في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني، ودعت إلى “توخي الحذر الشديد”، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم هناك.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، أعلنت المجموعة -التي تديرها القوات البحرية البريطانية- حالة التأهب في وقت مبكر اليوم، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول إنها تحقق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، وأخرى لبنانية مقربة من إيران، أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في بحر عمان، وقالت إن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي نفط.

ونشر الاعلامي زيد بنيامين تفاصيل أكثر حول الحادثة الجديدة في خليج عمان، مرفقاً في تغريدة رصدتها “وطن”، صورة لموقع الهجوم المفترض وفق ما نشره موقع عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بشأن الانفجارات التي طالت ناقلات النفط في بحر #عُمان.



موقع الهجوم المفترض وفق ما نشره موقع عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بشأن الانفجارات التي طالت ناقلات النفط في بحر #عُمان. pic.twitter.com/Cby6mWh1EY — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) ١٣ يونيو ٢٠١٩

موقعا ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث في بحر #عُمان. pic.twitter.com/3fE0luAWus — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) ١٣ يونيو ٢٠١٩

> وقال إن نداءات الاستغاثة من ناقلات نفط في بحر #عُمان وصلت الموانئ في #عُمان و #الإمارات و #باكستان.



نداءات الاستغاثة من ناقلات نفط في بحر #عُمان وصلت الموانئ في #عُمان و #الإمارات و #باكستان. — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وذكرت تقارير أولية ان الناقلة الاولى المستهدفة كانت تحمل نفطا خاما متوجها من #الامارات الى #تايوان فيما الناقلة الثانية حملت مواد نفطية مكررة من الجبيل #السعودية متوجهة الى سنغافورة.



تقارير أولية تشير الى ان الناقلة الاولى المستهدفة كانت تحمل نفطا خاما متوجها من #الامارات الى #تايوان فيما الناقلة الثانية حملت مواد نفطية مكررة من الجبيل #السعودية متوجهة الى سنغافورة. — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وكانت أربع ناقلات للنفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية الشهر الماضي، حيث قدمت الإمارات والسعودية والنرويج وثيقة إلى الأمم المتحدة مؤخرا قالت فيها إن الألغام المستخدمة في الهجوم وضعها على السفن غواصون كانوا في زوارق سريعة، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن استهداف السفن أمر “ممكن جدا”، بينما ترفض إيران هذه الاتهامات بشدة.