10 معلومات مثيرة عن صاروخ كروز الذي ضرب به الحوثيون مطار أبها السعودي

بعد إعلان الحوثيين استخدام صواريخ كروز، في استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وإصابته هدفه بدقة ودك برج المراقبة بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة، وتعطل الملاحة الجوية في المطار، يُطرح السؤال عن ماهية تلك الصواريخ؟؟.

صاروخ “كروز”، هو مقذوف موجه يحمل رأساً حربياً أو حمولة متفجرة أخرى ويستخدم الأجنحة ونظام دفع، عادة محرك نفاث، للطيران المتواصل.

ويزود الصاروخ بداعم يستخدم الوقود الصلب في بداية الاقلاع وينفصل عنه بعد الاقلاع بـ12ثانية فقط حيث يدفعه الداعم إلى3600 متر فقط بعدها ينفصل.

مميزاته و خصائصه

1.صغير الحجم ويمكن إطلاقه من اي مكان حيث يعادل وزن سيارة صغيرة وطول لا يتجاوز 5،5متر يتيح له سهولة التنقل، ويمكن إطلاقه من تحت سطح البحر بسهولة وقد صنع لهذا الغرض حيث يمكن إطلاقه من منافذ إطلاق التوربيدات لدى الغواصات.

2.مداه البعيد حيث يصل مداه إلى 2500 كم.

3.الدقة العالية في اصابة الهدف بهامش خطأ لا يتجاوز متر ونصف حيث يمكن ان يدخل مع نافذة منزل صغيرة على بعد2500 كم.

4.القدرة العالية على المناورة.

5.إصابة الأهداف الإستراتيجية بدقة عالية وأضرار قوية حيث يمكن لصاروخ إحداث قوة تفجير تستطيع نسف مبنى كامل، بالاضافة للقدرة على اختراق الحصون حيث يضرب بعمق6 امتار من التراب والباطون المسلح داخل الأرض ويصل أي شخص داخل الانفاق المحصنة تحت الأرض.

6.نظام ملاحة عالي الدقة يستعمل أقمار “جي بي اس” ومعالج حاسوبي دقيق داخل الصاروخ.

7.صممت مقذوفات كروز لحمل رأس حربي تقليدي يزن 450 كيلو غرام متفجر أو نووي لمئات الكيلومترات بدقة عالية.

8.تستطيع مقذوفات كروز الحديثة الطيران بسرعات أعلى من الصوت أو سرعات عالية أدنى من سرعة الصوت. وقد قيل بأنه ينطلق بسرعة قصوى 880 كيلو متر بالساعة فقط.

9.تتمتع هذه الصواريخ بإمكانيات ذاتية الملاحة، وتقوم بالطيران بارتفاعات منخفضة وبمسار غير بالستي من أجل تجنب الرادار.

10.تبلغ تكلفة المقذوف الواحد ما يقارب 600.000 دولار.فيما يقارب الحجم الإجمالي للمقذوف الـ 1500 كيلو غرام.

واعترف التحالف السعودي – الإماراتي في اليمن، بالهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وقال ان “المقذوف” الحوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، إضافةً لوجود بعض الأضرار المادية بالصالة.

واعتبر المتحدث باسم التحالف الهجوم بأنه “قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضا حصول الجماعة على أسلحة نوعية جديدة”.

وهدد المتحدث بأنّ التحالف سيتخذ ما وصفها بـِ”إجراءات صارمة، عاجلة وآنية” للردّ على الهجوم.

وفجر الأربعاء، أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها بصاروخ “كروز”.

وأكد الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن صاروخ كروز الذي أطلق اليوم على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية، ما أدى إلى توقف المطار عن العمل.

وقال سريع إن صاروخ كروز المجنح دك برج المراقبة بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة، مشيرا إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف: “لم تستطع أحدث المنظومات الأمريكية التصدي للصاروخ وقد أصابت هذه الضربة العدو بالذعر والخوف وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم”.

وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار “الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره الجائر للشعب اليمني”.

وتعد هذه المرة الثانية التي تطلق فيه القوة الصاروخية صاروخاً من هذا النوع “كروز”، حيث استهدفت في المرة الأولى مفاعل براكة النووي في أبوظبي في الثالث من ديسمبر عام 2017م.