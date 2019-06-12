“شاهد” #ديسكو_في_جده يُشعل “تويتر” في السعودية!

تصدّر هاشتاغ #ديسكو_في_جده قائمة الترند السعودي، بموقع تويتر، وذلك بعد تداول مشاهد مصوّرة لافتتاح أول “مرقص” في المملكة.
وعبّر مغرّدون سعوديون عن غضبهم مما آلت إليه أحوال مملكتهم، في ظلّ حُكم ولي العهد محمد بن سلمان، الذي حمّلوه مسؤولية كل المظاهر الخليعة التي بدأت تغزو البلاد.
كما أرجع مغرّدون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قِبَل ولي العهد محمد بن سلمان.
وطالبوا بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل في المملكة، وإلغاء هيئة الترفيه التي حلّت مكانها بتعليمات ولي العهد.
وخلال الساعات الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لافتتاح ما قالوا إنه أول “ديسكو” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عمليات تجهيز افتتاح “ديسكو” جديد ضمن سلسلة “white” الشهيرة بدبي.
ويرافق تصوير الاستعدادات صوت شخص يشرح طبيعة عمل الديسكو الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستترواح من 500 إلى ألف ريال سعودي.
وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شوهدت وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.
….وعما قريب جدا جدا…ستفتح شواطئ البحر الأحمر للعري وسباحين وسباحات بلا هدوم…….وسيشرف عليها القرني ودعاة الدين الجديد للمفعول فيه محمدبن سلمان
هله انتو في مجلة وطن لاحقين الرجال ألدب الداشر على الدعسه ، اتركو يتمادا أكثر عندما تبدأ حفلات العراة واللوطيين ابدؤا بالتكلم عليه وهذا قادم واكيد
رقصة على أنغام صاروخ كروز الحوثي؟!،العجب في غير رجب؟!،انتصر عليهم الحوثيون بذنوبهم؟!،أين المفتي ليفتي ؟!،أين الشيوخ ليفتوا؟!،أين السديس ليفتي في عشرين حوثيا غلبوا تحالفا كاملا من عدة دول على رأسه دولة ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟!،(إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده)؟!،يقاتلهم الحوثيون بذنولهم وهم عن ذنوبهم غافلون؟!،إنها رؤية ألفين وثلاثين المهلكة؟!،يوشك أصحاب الرؤية أن يخرجوا من صياصيهم صاغرين؟!،تغولوا على الإخوان فأرسل الله من يتغوًل عليهم؟!،الأيام دول ؟!ـيوم لك ويوم عليك؟!,
بار او ديسكو حسب الضوابط الشرعيه ودين عايض القرني والكلباني يعني الرقص بالحجاب والمشروب زمزم والموسيقي شيلات اسلاميه من ابو هي هييييه ههاهها هااااه اللي اذيتونا فيها ذوقوا فهذا قليل عليكم طالما انتو خلف شيطان العرب قائدكم الي جهنم .