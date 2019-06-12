“شاهد” #ديسكو_في_جده يُشعل “تويتر” في السعودية!

تصدّر هاشتاغ #ديسكو_في_جده قائمة الترند السعودي، بموقع تويتر، وذلك بعد تداول مشاهد مصوّرة لافتتاح أول “مرقص” في المملكة.

#ديسكو_في_جده

كان البعض يستهزئ بالمنكرين على الاختلاط والحفلات الغنائية ويقول (اللي يسمعكم يقول فتحوا ديسكو) وسيأتي نفس هؤلاء اليوم ويقولون (اللي يسمعكم يقول فتحوا خمارات) وهلم جرا ، وهذا بالضبط ما حصل في كل الدول التي سبقتنا إلى الانحلال — رجل من الماضي (@aliahmad4330) June 12, 2019

وعبّر مغرّدون سعوديون عن غضبهم مما آلت إليه أحوال مملكتهم، في ظلّ حُكم ولي العهد محمد بن سلمان، الذي حمّلوه مسؤولية كل المظاهر الخليعة التي بدأت تغزو البلاد.

لأتكفون حافظو على ديننا وباقي عاداتنا وتقاليدنا حافظو على باقي الشباب والشابات اللي باقي متمسكين بدين على حبل من الجمر والفتن بكل بمكان خلو اللي يبي البارات والمراقص يطلع برا الدولة يدورها #ديسكو_في_جده — Abeer ّ 🇸🇦 ـ 🇸🇦 (@w77779) June 12, 2019

كما أرجع مغرّدون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قِبَل ولي العهد محمد بن سلمان.

#ديسكو_في_جده

في جدة،

بار حلال !!!!!!

شيشة !!

الدخول 500 ريال !!



الفكرة مستوحاة من البار !

تقليد أعمى وعقدة نقص وفرط انسلاخ عن القيم جعل البعض يبحث عن أي فكرة لا تُشبهنا ولا تُشبه ديننا ولا قيمنا ولا أخلاقنا.

احترموا دينكم ، قيمكم، مجتمعكم، بلادكم التي تضم أقدس وأطهر بقاع الأرض — RAK.D (@myramzii) June 12, 2019

وطالبوا بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل في المملكة، وإلغاء هيئة الترفيه التي حلّت مكانها بتعليمات ولي العهد.

#ديسكو_في_جده سيدي سلمان حفظك الله ، نحن والشعب السعودي لا نريد هذه المهازل لا نريد بأن ذنبهم يعمنا املنا بيد الله ثم بيدك بأن تنهي ملف هذه الهيئة التي سببت الكثير من المنكرات التي لايريدها كل الشعب السعودي الأصيل الغيور على دينه وعقيدته👋🏼 pic.twitter.com/azuQT1B416 — أ.محمد الحربي|FCB💙❤️ (@Hamod95211Hamod) June 12, 2019

وخلال الساعات الماضية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لافتتاح ما قالوا إنه أول “ديسكو” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عمليات تجهيز افتتاح “ديسكو” جديد ضمن سلسلة “white” الشهيرة بدبي.

على الضوابط الشرعية الخاصة بالسعودية الجديدة لـ"ابن سلمان" .. بار "حلال"🥂 داخل ديسكو في مدينة جدة ❗



وبكرا تشوفو السعودية_العظمى😎 pic.twitter.com/YMgHMtpebE — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 11, 2019

ويرافق تصوير الاستعدادات صوت شخص يشرح طبيعة عمل الديسكو الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستترواح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

#بلاد_الحرمين ..

من بناء المساجد الى بناء " المراقص " بإدارة مراقص #دبي .. هل يعقل هذا الأمر ؟!

ألا يوجد في #السعودية رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويوقف هذا الإنحدار .. ويعيد للسعودية مكانتها .. ؟

التبعية ل #أبوظبي إلى متى ستستمر ..#السعودية_المختطفة pic.twitter.com/fGIMSV4rgQ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 11, 2019

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شوهدت وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.