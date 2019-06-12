“شاهد” أول صور للدّمار الذي أحدثه صاروخ “كروز” في مطار أبها السعودي

سمح التحالف السعودي – الإماراتي في اليمن، بنشر بعض الصور لأثار الدمار الذي خلفه سقوط صاروخ “كروز” على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وتُظهر الصور جانباً من الأضرار التي تسبب بها سقوط الصاروخ بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.









وأعلن المتحدث باسم التحالف أن سقوط الصاروخ أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، إضافةً لوجود بعض الأضرار المادية بالصالة.

واعتبر المتحدث الهجوم بأنه “قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضا حصول الجماعة على أسلحة نوعية جديدة”.

وهدد المتحدث بأنّ التحالف سيتخذ ما وصفها بـِ”إجراءات صارمة، عاجلة وآنية” للردّ على الهجوم.

وأكد الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن صاروخ كروز الذي أطلق اليوم على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية، ما أدى إلى توقف المطار عن العمل.

وقال سريع إن صاروخ كروز المجنح دك برج المراقبة بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة، مشيرا إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف: “لم تستطع أحدث المنظومات الأمريكية التصدي للصاروخ وقد أصابت هذه الضربة العدو بالذعر والخوف وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم”.

وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار “الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره الجائر للشعب اليمني”.