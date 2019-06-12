دفاعات السعودية “هشة” والحلاب يتفرج.. هذه هي أبرز هجمات الحوثيين منذ عام 2015

كشفت هجمات الحوثيين الأخيرة على مطارات ومنشآت السعودية النفطية، مدى هشاشات منظومة الدفاع الحديثة التي تعتمد عليها المملكة وتغنى بها ابن سلمان سابقا وأنفق عليها مليارات الدولارات التي “حلبها” دونالد ترامب من المملكة.

دفاعات “شوربة”

وجاء هجوم اليوم تحديدا على مطار أبها واستهدافه بصاروخ “كروز”، تسبب في تدمير صالة الوصول بالمطار وإصابة 26 شخصا بحسب بيان التحالف الرسمي، بمثابة الفضيحة الكبرى لمنظومة الدفاع السعودية الجوية بحسب محللين كشفوا أن أضعف منظومة دفاع موجودة حاليا كان بإمكانها رصد هذا الصاروخ وتدميره خاصة وأنه عبر مسافة كبيرة داخل المجال السعودي قبل وصوله لهدفه.

ونشرت قناة “الجزيرة” تقريرا مصورا رصدت فيه أبرز هجمات الحوثيين التي استهدفت منشآت نفطية ومطارات في السعودية منذ عام 2015.

تعرف على أبرز هجمات الحوثيين التي استهدفت منشآت نفطية ومطارات في #السعودية منذ عام 2015 pic.twitter.com/na0io5yWqr — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 12, 2019

ورصد التقرير بصورة تنازلية الهجمات بالإشارة لاستهداف مهبط طائرات الأباتشي في نجران في نوفمبر 2018، ثم استهداف مصفاة أرامكو ومصانع البرتوكيماويات في جازان بسبتمبر من نفس العام، والتي سبقها تعرض المملكة لـ 7 صواريخ باليستية في مارس بينها 3 أطلقت على الرياض.

سماء المملكة مستباحة لـ الحوثيين

ولفت التقرير إلى الصاروخ الذي أطلق على قصر اليمامة بالرياض وتمكنت الدفاعات من إسقاطه في ديسمبر 2017، وبعدها صاروخ على مطار الملك خالد بالرياض في نوفمبر من نفس العام وأُعلن إسقاطه أيضا، وسبقهم صاروخ باتجاه الرياض قبل يوم واحد من زيارة ترامب في مايو 2017.

وفي أكتوبر 2016 أطلق صاروخ قال الحوثيون إنه استهدف قاعدة الملك فهد بالطائف، وفي يونيو 2015 قالت السعودية إنها تصدت لصاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وصعّد الحوثيون خلال الأيام الماضية من ضرب المطارات السعودية، وذلك بعد إعلانهم عن قائمة وضعوها لاستهداف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن.

وأعلنت الجماعة اليمنيّة أمس الثلاثاء، شنّ هجوم جديد على قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط جنوب غربي السعودية، بعد يومين من استهدافهم بواسطة طائرات مُسيّرة من طراز “قاصف2K”، مطار جازان السعودي.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات “قاصف2K”، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

اعترافات سعودية

وتعرضت قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في “خميس مشيط” لهجمات حوثية عدة بطائرات مسيرة خلال السنوات الأخيرة، كما تعرضت في سبتمبر/أيلول 2017 لهجوم بصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون.

وشنّ الحوثيون خلال شهر أيار/مايو الماضي عدة هجمات بطائراتٍ مسيّرة على مطاريْ جازان ونجران السعوديين قرب حدود اليمن، استهدفت مرابض طائرات حربية.

واعترف التحالف السعودي – الإماراتي في اليمن، بالهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وقال ان “المقذوف” الحوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون، إضافةً لوجود بعض الأضرار المادية بالصالة.

واعتبر المتحدث باسم التحالف الهجوم بأنه “قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضا حصول الجماعة على أسلحة نوعية جديدة”.

وهدد المتحدث بأنّ التحالف سيتخذ ما وصفها بـِ”إجراءات صارمة، عاجلة وآنية” للردّ على الهجوم.

وفجر الأربعاء، أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها بصاروخ “كروز”.

أحدث المنظومات الأمريكية فضحتها صواريخ الحوثي العشوائية

وأكد الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن صاروخ كروز الذي أطلق اليوم على مطار أبها استهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية، ما أدى إلى توقف المطار عن العمل.

وقال سريع إن صاروخ كروز المجنح دك برج المراقبة بشكل مباشر ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة، مشيرا إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف: “لم تستطع أحدث المنظومات الأمريكية التصدي للصاروخ وقد أصابت هذه الضربة العدو بالذعر والخوف وتسببت بحالة إرباك كبيرة في صفوفهم”.

ومن أبرز الهجمات التي نفذها الحوثيون بالطائرات المسيرة الهجوم الذي نفذوه في 14 مايو/أيار الماضي بسبع طائرات مسيرة على محطة أنابيب نقل النفط السعودي إلى البحر الأحمر، مما أدى لوقف ضخ النفط في أحد الأنابيب الواصلة بين شرق المملكة وغربها.

وأقرّت وزارة الطاقة السعودية بوقوع الهجوم الذي وصفه الحوثيون بعملية عسكرية كبرى.