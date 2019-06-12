تفاصيل مثيرة عن عزل الأمير سلطان بن سلمان لرفضه سياسات أخيه ولي العهد.. الملك غضب عليه ورفض استقباله عن انفراد

زعم شهير بتسريباته على موقع التواصل تويتر، أن الأمير سلطان بن سلمان تم تهميشه وعزله من منصبه السابق في هيئة السياحة بسبب تصريحه المباشر في أكثر من مجلس بأنه لا يقبل سياسات أخيه محمد ولي العهد، ما تسبب في معاداة محمد بن سلمان له وغضب أبيه الملك عليه.

حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، قال في تغريداته التي رصدتها (وطن) إن الأمير سلطان أعلن أن ممارسات أخيه محمد لا تمثل بالضرورة رؤية بقية أبناء الملك، ولذلك فقد عقب عزله، إهمال شديد ولم يعطَ أي منصب، ثم حُوصر نفسيا وأرسلوا له أخبار باحتمالية اعتقاله.

تم عزل سلطان بن سلمان من منصبه في هيئة السياحة بسبب تصريحه المباشر، وفي أكثر من مجلس، بعدم قبوله بسياسات أخيه (ابن سلمان)، معلناً أن ممارساته لا تمثل بالضرورة رؤية بقية أبناء الملك. ولذلك فقد عقب عزله، إهمال شديد ولم يعطَ أي منصب، ثم حُوصر نفسيا وأرسلوا له أخبار باحتمالية اعتقاله — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 12, 2019

ولفت الحساب أيضا إلى أن الأمير سلطان حاول مقابلة والده الملك منفرداً ولم يستطع، وسُمح له بالزيارة في إحدى سهرات البلوت الخاصة بالملك، وكانت نتيجة المقابلة سيئة.

وأوضح:”الملك لم يتفاعل مع شكواه، ودائم ينظر له بازدراء، ذلك أنه لا يحتمل أن ينتقد أحد ابنه محمد أمامه، فخرج سلطان من المجلس وهو منزعج”

حاول الأمير سلطان مقابلة والده الملك منفرداً، لم يستطع، وسُمح له بالزيارة في إحدى سهرات البلوت مع الأخوياء، كانت نتيجة المقابلة سيئة، الملك لم يتفاعل مع شكواه، ودائم ينظر له بازدراء، ذلك أنه لا يحتمل أن ينتقد أحد ابنه محمد أمامه، فخرج سلطان من المجلس وهو منزعج — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 12, 2019

وأضاف “العهد الجديد” ـ الحساب المجهول والمثير للجدل ـ “بقي الأمير سلطان يشعر أن إبعاده قد يكون مقدمة لمصير مشابه لمصير إخوته الآخرين وأبناء عمه، وبات يقضي كثير من وقته في البر والقنص”

واختتم:”حتى أن خبر تعيينه على مؤسسة الفضاء تفاجأ به وهو في البر، جاءه ابنه يبلغه بالخبر، حيث لم يكن يعلم ولم يتوقع أن يُعاد له أي دور.”

يشار إلى أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثاني للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووالدته هي الأميرة وفاء بنت عبدالله بن حنش بن علي بن شاهر الشهري.

تم تعيينه بمنصب هامشي غير مؤثر في الدولة وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء، وذلك بعد عزله من منصبه في هيئة السياحة وسط خلافات بينه وبين أخيه ولي العهد محمد بن سلمان اعتراضا على سياسات الأخير تجاه أولاد عمه وأفراد الأسرة الحاكمة وكذلك سياساته الخارجية.