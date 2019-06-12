المتحدث باسم نتنياهو “يصفق” لـ”أكاديمية كويتية” تطاولت على الفلسطينيين بسبب نصب صدام حسين التذكاري بالضفة

تعرضت الأكاديمية والناشطة الكويتية شيخة الجاسم، لانتقادات حادة من قبل النشطاء بعد نشرها صورة النصب التذكاري للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الضفة الغربية وسخريتها منه وكذلك مهاجمتها الفلسطينيين.

والنصب التذكاري لصدام حسين في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية جرى إقامته في عام 2017، وأعادت نشر صورته الأكاديمية والناشطة الكويتية شيخة الجاسم قائلة: “إن صدام حسين غزا دولة جارة له، خان الأمانة، روع وسفك الدماء واغتصب ونهب ودمر، ثم حرق آبار النفط الكويتية قبل أن يفر مهزوما”.

صدام حسين

غزا دولة جارة له، خان الأمانة، روّع و سفك الدماء واغتصب ونهب ودمر، ثم حرق آبار النفط الكويتية قبل أم يفر مهزوماً.

بثت مشاهد محاكمته و إعدامه للعالم أجمع.

ثم يزاح الستار عن نصب تذكاري له بالضفة الغربية!

و النكتة تسميته سيد شهداء العصر😂 pic.twitter.com/njgJTz3HDg — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) June 6, 2019

وأضافت: “بثت مشاهد محاكمته وإعدامه للعالم أجمع، ثم يزاح الستار عن نصب تذكاري له بالضفة الغربية!”، وتابعت بالقول ساخرة: “والنكتة تسميته سيد شهداء العصر”.

التغريدة التي عرضت “الجاسم” لهجوم واسع من معظم متابعيها، فيما أيدها البعض واعتبروا وجود النصب التذكاري، ترسيخا للاستبداد في نفوس العرب.. حسب وصفهم.

غصباا عنكم سيد الشهداء . … الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة — Manar alqaisy (@MoonyAlqaisy) June 8, 2019

ما في رجال بعده — eyas (@ejax131) June 6, 2019

استاذة لشعوبنا ميل غريب لتمجيد طغاتها،ولو سمح في البلدان العربية حق التعبير الحق لرايت العجب العجاب،متلازمة ستوكهولم تسكن جيناتنا بسبب طول مده الاضطهاد — هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) June 6, 2019

وكتب أحدهم مدافعا عن صدام حسين:”له وعليه لا يوجد شخص كامل اهم حسناته كان الحارس للبوابة الشرقية ضد التمدد الفارسي الذي نراه الان في كل مكان.”

له وعليه.. لايوجد شخص كامل

اهم حسناته كان الحارس للبوابه الشرقيه ضد التمدد الفارسي الذي نراه الان في كل مكان.. — Mohammed Alrumayh (@alrsam8) June 7, 2019

وكتب مغرد كويتي منتقدا شيخة الجاسم وطريقة طرحها:”احنا الشعب الكويتي نكرهه لانه ضرنا ، اما الشعب الفلسطيني او اي شعب ثاني يحبونه يكرهونه كيفهم ما نقدر نخلي العالم تحب الي نحبه ونكره الي نكرهه، عاد انتي عقلانيه ما توقعت هالتغريده اعتقد هو كان اكثر شخص يدافع عن فلسطين ف اكيد يحبونه وله مكانه عندهم”

احنا الشعب الكويتي نكرهه لانه ضرنا ، اما الشعب الفلسطيني او اي شعب ثاني يحبونه يكرهونه كيفهم ما نقدر نخلي العالم تحب الي نحبه ونكره الي نكرهه ، عاد انتي عقلانيه ما توقعت هالتغريده اعتقد هو كان اكثر شخص يدافع عن فلسطين ف اكيد يحبونه وله مكانه عندهم — ع ــبدالله 🕊 (@Abdalluh__55) June 6, 2019

من جانبه استغل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفرصة والجدل الدائر لبث الفتنة بين العرب وقال إن “الفلسطينيين دعموا احتلال الكويت من قبل صدام ولم يكترثوا إطلاقا بالمعاناة التي عاشها الكويتيون نتيجة الاحتلال العراقي الغاشم.”

وتابع داعما فكرة شيخة الجاسم لدس السم في العسل:”إقامة نصب تذكاري رسمي من قبل السلطة الفلسطينية لصدام حسين (بأموال كويتية؟) تكشف الحقيقة”.