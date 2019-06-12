الأمن ضبطهما متلبسيْن .. كويتي وسورية يمارسان الجنس داخل مركبة!

ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت، مواطناً، وسوريةً، يمارسان أعمالاً مخلة بالآداب داخل مركبة في منطقة حولي.



جاء ذلك، بعد تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من قبل حارس عن حركة غير طبيعية على متن مركبة مشبوهة في مواقف خلف العمارة المكلف بتأمينها في منطقة حولي، وعلى الفور تحركت دورية أمن إلى المكان للتحقق منه.



وقال مصدر أمني إنه عند وصول الدورية ومعاينة المركبة وجد رجالها على متنها رجلاً وامرأة يمارسان أعمالاً مخلة بالآداب، وعلى الفور تم ضبطهما.



وبالتدقيق على بيانات المضبوطيْن، اتضح أنهما مواطن وسورية.



وجرى إحالة المتهمين إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.