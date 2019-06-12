جواد ظريف
الهدهد

إيران تتهم ابن زايد بالسعي لجعل الإمارات “إسرائيل أخرى” في المنطقة ووزير خارجيتها يوجه هذه النصيحة لـ 3 دول

كتب وطن
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صعدت خطابها التهديدي ضد دول المنطقة المساندة لأمريكا ضدها خاصة ، وهاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حكام معتبرا أنهم “يسعون لأن تكون دولتهم ثانية في المنطقة”.

وقال ظريف معلقا على سياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات: “الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة وهي مخطئة”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن “الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي إرهاب”، مؤكدا أنه “لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر”.

وتابع: “لن نسمح لأمريكا بأن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، الحرب هي حرب”.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

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