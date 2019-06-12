أحكام نهائية.. هذا مصير المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي وابن نايف في برج الساعة أثناء العمرة

أسدلت المحكمة العسكرية المصرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأربعاء، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف.

وقضت المحكمة بمعاقبة 292 متهما، بأحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة وعاقبت 32 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ81 متهما، والمشدد 3 سنوات لـ177 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ36 متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث، وذلك حسب وسائل الإعلام المصرية.

وكشفت التحقيقات، أن التخطيط تم بين خليتين لاستهداف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن مجموعة من العاملين في فندق برج الساعة بمكة المكرمة، وهم أحمد عبد العال بيومي، وباسم حسين محمد حسين، ومحمود جابر محمود علي، خططوا لتفجير مكان إقامة الرئيس المصري، معتقدين أنه سيقيم في الفندق المذكور.

وبحسب التحقيقات المصرية التي نقلتها وسائل الإعلام اعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية في السعودية، بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب المدعو سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، وقام برصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.

وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة التفجير من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز فيه، وتركوا المواد المتفجرة كي يستهدفوه في العام المقبل، واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تحول انتباه القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي.

وكانت النيابة العسكرية وجهت عدة تهم للمتهمين نفوا صحتها منها “التخطيط مرتين لاستهداف واغتيال السيسي، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، وتكوين خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش قامت بـ18 عملية أغلبها وقع في مناطق سيناء (شمال شرقي)”.

وقالت النيابة العامة، في بيان حينها، إن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما في السعودية أثناء أداء العمرة، في أغسطس 2014.