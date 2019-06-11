الصورة الاخيرة لكيم جونغ نام
الصورة الاخيرة لكيم جونغ نام
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“وول ستريت جورنال” تفجر مفاجأة حول الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

كتب وطن
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أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، والذي قتل عام 2017 في ، كان عميلا للاستخبارات الأمريكية.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادرها: “كانت هناك علاقة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والسيد كيم”، الذي توجه إلى ماليزيا في فبراير 2017 للقاء عنصر من الوكالة كان على تواصل معه.

وأضافت الصحيفة أن كيم قضى عدة أيام في جزيرة لانكاوي السياحية شمال البلاد قرب الحدود مع تايلاند، حيث اجتمع مع رجل مجهول من أصول أمريكية وكورية، حسبما أفادت الشرطة الماليزية بعد محاكمة الشابتين المتهمتين بقتل كيم.

واعتبر عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين “أمرا شبه مؤكد” أن كيم، الذي كان يقيم بشكل أساسي في مدينة ماكاو بالصين، “كان على تواصل مع مخابرات دول أخرى، ولاسيما الصين”.

وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت أن كيم جونغ نام توفي في 13 فبراير عام 2017 في المستشفى بعد أن أطلقت فتاتان من إندونيسيا وفيتنام مادة سامة على وجهه في مطار كوالالمبور، عندما كان متوجها إلى ماكاو، إذ رصد الأمن الماليزي على بشرته آثار مادة VX المدرجة على قائمة الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا.

وكان المغدور يحمل جواز سفر باسم كيم تشهول، لكن كوريا الجنوبية صرحت منذ البداية بأنه أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو ما أكده التحقيق لاحقا.

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