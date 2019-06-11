وفد من المعارضة السورية في إسرائيل.. و”إيدي كوهين” يثير جدلا واسعا بـ “بث مباشر”

نشر الإعلامي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، تفاصيل ما قال إنها زيارة يقوم بنا وفد من المعارضة السورية في الخارج إلى تل أبيب لبحث ما أسماه “مبادرة سلام سورية إسرائيلية”.

وكتب كوهين في تغريدة على حسابه في “تويتر” ورصدتها (وطن): “وفد من المعارضة السورية موجود في تل أبيب ومجتمع الآن مع مسؤولين إسرائيليين”.

عاجل: وفد من المعارضة السورية موجود في تل أبيب ومجتمع الان مع مسؤولين إسرائيليين. ترقبوا بث مباشر بعد قليل عبر حسابي مع أحد الوجوه من المعارضة. — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) June 9, 2019

ونشر كوهين مقطع فيديو خلال لقائه “المعارض السوري الميقم في ألمانيا عصام زيتون” الذي يترأس الوفد، وكشف فيه بعض التفاصيل حول الزيارة وهدفها، مضيفا أنه بحث مع زيتون “مبادرته للسلام” في سوريا.

وقال زيتون في الفيديو إن “المبادرة تنطلق من قناعة بأن السوريين لم يصلوا إلى صيغة لإنهاء القتل على الأقل، ومن تأمين مصالح دول استراتيجية وقطع الأياد الطامعة في سوريا”.

وأضاف أن “المبادرة تنطلق من تأمين مصالح دول استراتيجية وقطع الأياد الطامعة في سوريا”.

وأوضح أنها تقترح وضع سوريا خلال المرحلة الانتقالية تحت الوصاية الدولية كون المعارضة غير قادرة على تشكيل مؤسسات أمنية.

وقال: “في البداية تجب معالجة ملف الأمن.. فنحن بحاجة إلى دول أو تحالفات أو ائتلافات دولية عسكرية تتدخل لفرض الأمن”.

وتسعى الخطة أيضا إلى “إخراج الجهات الطامعة، وعلى رأسها إيران، من سوريا للحد من سلطة الأسد”.

وهذه الزيارة ليست الأولى من نوعها لزيتون، فقد سبقتها زيارة أخرى، في سبتمبر 2016، وشارك في مؤتمر “هرتسليا” للأمن القومي الإسرائيلي، مقدما نفسه على أنه ممثل عن “الجيش السوري الحر”.