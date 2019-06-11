فيديو| مشهد تحرش حصان بممثلة مصرية معروفة يثير جدلا واسعا: “كنت مركزة أوي”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا لتحرش حصان بفنانة مصرية معروفة أثناء تصوير مسلسل رمضاني شهير.

المقطع المتداول من كواليس تصوير مسلسل” لمس أكتاف” والذي عرضه بشكل خاص الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامجه، أظهر الفنان ياسر جلال مع الفنانة حنان مطاوع، في حين كان يقف ورائها حصان، وعلى الرغم من تخوفها من الحصان إلا ان طاقم العمل طمئنها بأنه أليف ولن يؤذيها.

وأثناء اندماج الفنانة في تمثيل المشهد مع ياسر جلال، إذ بالحصان يتحرش بالتعدي على الفنانة ويقوم بعضها من كتفها، ما أصابها بالفزع وأخذت تصرخ لتهرب مسرعة بعيدة عنه.

وكشف الفيديو المعروض، صُراخ حنان مطاوع، موجّهة كلامها للحصان قائلة: “يا ابن الذين”، متابعة: “انتوا كلكوا شايفين، انتوا بتهرجوا”.

وبعد انتهاء عرض الفيديو، علّقتْ الفنّانة، حنان مطاوع عليه قائلة: “الساعة كانت واحدة الظهر وفي رمضان وصايمة والشمس سيحتني وأنا وياسر جلال مش شايفين بعض ومركزة أوي”.

وتابعتْ في تعليقها: “قلت لو سمحتوا ليه موقفيني ورا الحصان، والمخرج قالي متخافيش، ثقة، وأنا مندمجة فجأة لقيت حاجة هبشتني، وبكلم الحصان كأنه كائن عاقل وبقوله يا ابن الذين”.