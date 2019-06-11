فهد المالكي - ضاحي خلفان
فهد المالكي - ضاحي خلفان
الهدهد

فهد المالكي يلجم ضاحي خلفان: قطر تتبع مصالحها وشيمتنا ليست كشيمتكم الغدر والحقد لذا أنظروا لأنفسكم

كتب خاص "وطن"
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ألجم المغرد القطري المعروف ، نائب رئيس شرطة ضاحي خلفان، بعد تطاوله على سياسة الخارجية، واتهامها بالاصطفاف إلى جانب إيران

وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، ” خروج قطر عن توجهات المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب و اصطفافها بجانب ملالي إيران ذنب لا يغتفر “.

ومن جانبه رد المالكي على “هذيان” خلفان قائلاً له حسب ما تابعت “وطن”، ” قطر تتبع مصالحها وهي سياسة دولية”، مضيفاً ” شيمتنا ليست كشيمتكم الغدر والحقد ولم نتضرر من ايران “.

وتابع قائلاً لـ”خلفان”:” اما انتم فيعيش اكثر من 600الف ايراتي في دبي والتداول التجاري بينكم وبين ايران يزيد عن 25مليار دولار، وعلاقاتكم الاقتصادية والاجتماعية مع ايران زي الفل، وهي تحتل جزركم، هندوك ياضاحي”.

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم الأخيرة، قد أطلق تصريحات أثارت غضب دول الحصار قائلاً إن “إيران لم تقم بأي شيء يؤذي قطر” لكنه اعترف أن الدوحة لا تتفق مع كل سياسات طهران.

وأضاف المسؤول القطري الرفيع :”ولكن لا يمكننا قتالهم عندما نتشارك حقول النفط والغاز معهم.. إذا كنا نسعى للسلام مع إسرائيل لماذا لا نسعى أيضا للسلام مع إيران؟ لماذا لا نجلس مع الطرفين ونسوي مشاكلنا؟ نحن لا نتقاتل مع على القيادة، نريد أن تكون القائد في المنطقة، حسنا، ولكن عليهم أن يكونوا منصفين وعليهم احترام الآخرين”.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن قطر ودولا أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد وحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.

وأوضح وزير الخارجية القطري في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن “ما نحاول القيام به فعليا هو سد الفجوة وإقامة محادثات بين إيران والولايات المتحدة، لأن التصعيد لن يكون مفيدا لأي أحد في المنطقة”.

ودعا الوزير القطري كل من إيران والولايات المتحدة للاجتماع وإيجاد حل وسط، معربا عن اعتقاده “أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل بين الجانبين”.

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  1. goerge vila يقول

    انا استغرب من القطري ان يرد على شخص مهنته ان يكون كلب من كلاب معزبه ابن راشد ال مكتوم دعم ينبح لا اخد يقيم له وزن حتى ولو كان عنده كل مال الدنيا سوف يبقى كلب

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