شرطة دبي تتهم عصابة بتهريب المخدرات من سلطنة عمان إلى السعودية عبر الإمارات!!

قالت شرطة دبي إنّها “كشفت وضبطت” عصابة تعمل في 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن ما وصفته بـ “مصدر سري” لشرطة دبي من سلطنة عمان، أسهمَ في متابعة وضبط التشكيل العصابي.

ولم يصدر أي تعقيب –حتى اللحظة- من شرطة عمان السلطانية على ما أعلنته نظريتها في دبي.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة الإماراتية فإنّ التشكيل العصابي متورط في نقل 4 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة من السلطنة إلى السعودية، مروراً بدبي، بإيعاز وتخطيط من تاجر مخدرات يقيم في موطنه الآسيوي.

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن محكمة الجنايات في دبي، نظرت في القضية أمس الإثنين.

وذكرت أن “المصدر” حضر إلى دبي مع وفد من السلطنة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي وإدارة مكافحة المخدرات الاتحادية، لمتابعة وضبط المتورطين في جريمة تهريب ونقل الكريستال، بعد استلامها في دبي، إلى حين وصوله الحدود السعودية، لضبط الشخص المسؤول عن استلام المواد في المملكة.

وبحسب “البيان” فقد شهد شرطي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتحقيقات النيابة العامة، عن القضية، وقال إنه تم استقبال الوفد العماني، وبرفقته مصدر الشرطة، حيث كانت المحادثات الصوتية على مسمع منه، والتي كانت ما بين (المصدر) وبين الشخص الموجود في موطنه الآسيوي على مكبر الصوت، حيث كان الحديث صراحة عن كمية 4 كيلو غرامات من مخدر الكريستال، ليتم نقلها إلى المملكة.

وأشار الى أنه تم إرسال موقع تسليم مخدر الكريستال إلى مصدر الشرطة، وبالتحديد في السوق الصيني، وتم إعداد كمين لإلقاء القبض على الشخص الذي سيحضر لتسليم الكمية لمصدر الشرطة.