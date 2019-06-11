“شاهد” من تشييد المساجد إلى بناء المراقص .. افتتاح أول ديسكو في سعودية ابن سلمان والإدارة من دبي!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لافتتاح ما قالوا إنه أول “ديسكو” بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، عمليات تجهيز افتتاح “ديسكو” جديد ضمن سلسلة “white” الشهيرة بدبي.

#بلاد_الحرمين ..

من بناء المساجد الى بناء " المراقص " بإدارة مراقص #دبي .. هل يعقل هذا الأمر ؟!

ألا يوجد في #السعودية رجل رشيد يوقف هذه المهزلة ويوقف هذا الإنحدار .. ويعيد للسعودية مكانتها .. ؟

التبعية ل #أبوظبي إلى متى ستستمر ..#السعودية_المختطفة pic.twitter.com/fGIMSV4rgQ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 11, 2019

ويرافق تصوير الاستعدادات صوت شخص يشرح طبيعة عمل الديسكو الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستترواح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وأثار المقطع جدلا واسعا وسخطا من قبل السعوديين، الذين عبروا عن رفضهم لهذه المدخلات الغريبة في المملكة والتي تنتهك هوية السعودية الإسلامية وتقاليدها الأصيلة.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قِبَل ولي العهد محمد بن سلمان.

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شوهدت وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

