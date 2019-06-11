سياسي سعودي: ابن سلمان مكروه على مستوى الكرة الأرضية وأصبح شخصية لا تطاق حتى من حلفائه ومؤيديه

شن السياسي والناشط السعودي البارز، حمزة الحسن، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال إنه أصبح شخصية لا تطاق حتى من حلفائه ومؤيديه.

“الحسن” وفي سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، شدد على أن هذا القول ليس مبالغة، فالجميع ينتقده ويكرهه على مستوى الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أنه “قد يقال بأن له شعبية بين الشعب المُسعود، والحقيقة أنه لم ينل ملك أو ولي عهد سخطاً وكرهاً واعتراضاً في تاريخ الدولة المسعودة، كما هو الحال مع سلمان وابنه”، وفق تعبيره.

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ليس مبالغة القول أن محمد بن سلمان أصبح شخصية لا تُطاق، حتى من حلفائه ومؤيديه. الجميع ينتقده ويكرهه على مستوى الكرة الأرضية. قد يُقال بأن له شعبية بين الشعب المُسعود. والحقيقة أنه لم ينل ملك أو ولي عهد سخطاً وكرهاً واعتراضاً في تاريخ الدولة المسعودة، كما هو الحال مع سلمان وإبنه. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

وتابع الناشط السياسي: “مجموع السياسات التي اتخذها سلمان وابنه مثيرة للجدل، وتستعدي دولة أو شعبا أو قضية”، وفي الداخل، وفق الحسن، يصعب على أيّ أحد، مؤيداً أو مطبّلاً أو معارضاً ـ أن لا يجد في سياسات الحكم الحالي ما يثيره ويستفزّه منها. وبهذه السياسات المتعددة، جمع سلمان وابنه عداء وكره المسعودين وشعوب العالم.

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مجموع السياسات التي اتخذها سلمان وإبنه مثيرة للجدل، وتستعدي دولة أو شعبا أو قضية. وفي الداخل. يصعب على أيّ أحد ـ مؤيداً أو مطبّلاً أو معارضاً ـ أن لا يجد في سياسات الحكم الحالي ما يثيره ويستفزّه منها. وبهذه السياسات المتعددة، جمع سلمان وإبنه عداء وكره المسعودين وشعوب العالم. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

وأوضح أن سياسات سلمان وابنه “صحيحها وسقيمها، إذا ما احتُسبت في “جرد عام”، يمكن القول بأنها فاشلة، بل خطيرة ومغامرة تهدد مستقبل البلاد وشعبها”، مضيفاً: “لكن هذا كلّه، لا يعني أن (كل) سياسات العهد فاشلة أو خاطئة، بل (معظمها)؛ وحتى الناجحة منها تتطلّب دفع أثمان كبيرة لم يتنبّه لها الصبيّ وأبوه”، حد قوله.

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سياسات سلمان وإبنه، صحيحها وسقيمها، اذا ما احتُسبت في “جرد عام”، يمكن القول بأنها فاشلة، بل خطيرة ومغامرة تهدد مستقبل البلاد وشعبها.

لكن هذا كلّه، لا يعني أن (كل) سياسات العهد فاشلة أو خاطئة، بل (معظمها)؛ وحتى الناجحة منها تتطلّب دفع أثمان كبيرة لم يتنبّه لها الصبيّ وأبوه. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

وتابع المختص في الشأن السياسي السعودي قائلاً: “في كل عنوان من رؤية ابن سلمان، هناك: (هدف ما، وعمل باتجاهه، ونتيجة له، وثمنٌ يُدفَع كضريبة للنجاح أو الفشل، أو حتى كليهما)، وأضاف: “من معالم الرؤية العمياء: تحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد ضرائبي حيث تتحول الدولة من (العطاء) الى (الأخذ)!ضربتان موجعتان: التوقف عن العطاء/ وفوقها ضرائب!

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في كل عنوان من رؤية ابن سلمان، هناك: (هدف ما، وعمل باتجاهه، ونتيجة له، وثمنٌ يُدفَع كضريبة للنجاح أو الفشل، أو حتى كليهما).

من معالم الرؤية العمياء: تحويل الإقتصاد الريعي الى اقتصاد ضرائبي حيث تتحول الدولة من (العطاء) الى (الأخذ)!

ضربتنا موجعتان: التوقف عن العطاء/ وفوقها ضرائب! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

كما أن “النهج الضرائبي لا علاقة له بالضرورة بـ “تنويع مصادر الدخل”. فهذه المفردة كان المهتمون يظنون أنها تعني: عدم الاعتماد على دخل النفط فقط؛ وتحفيز الاقتصاد باتجاه الصناعة وما أشبه. ولم يدر ببالهم أن تنويع مصادر الدخل يعني فقط جباية الضرائب؛ وزيادة الأسعار وتخلي الدولة عن الدعم”، يقول الحسن.

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النهج الضرائبي لا علاقة له بالضرورة بـ “تنويع مصادر الدخل”. فهذه المفردة كان المهتمون يظنون انها تعني: عدم الإعتماد على دخل النفط فقط؛ وتحفيز الاقتصاد باتجاه الصناعة وما أشبه. ولم يدر ببالهم أن تنويع مصادر الدخل يعني فقط جباية الضرائب؛ وزيادة الأسعار وتخلي الدولة عن الدعم. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

وأضاف أن كل ملوك آل سعود تحدثوا عن تنويع الدخل، وكلهم لم ينجزوا شيئا. ابن سلمان فشل أكثر منهم”

وقال الحسن إن ابن سلمان وضع المؤسسة الدينية الوهابية على الرفّ ولكن مؤقتاً. وجرى تطويعها بشكل كبير. وأجبرها على الصمت إزاء طوامّه ولا زال رؤوسها يعتقدون بأنه بعدُ، لم يأتِ بكفرٍ بواح!

وأضاف: “إضعاف المؤسسة الوهابية يعني إضعاف شرعية النظام في محيطه الوهابي/ النجدي خاصة. ما يؤذن بقيام عنف داعشي جديد!”

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كل ملوك آل سعود تحدثوا عن تنويع الدخل، وكلهم لم ينجزوا شيئا. ابن سلمان فشل أكثر منهم والنتيجة:

ـ زيادة السخط الشعبي، واضمحلال في شرعية النظام.

ـ زيادة الفقر والجريمة وتقلص الطبقة الوسطى.

ـ اغلاق عشرات الألوف من الشركات وزيادة البطالة.

ـ استمرار الفساد والنهب على يد حاشية جديدة. — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

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وضع ابن سلمان المؤسسة الدينية الوهابية على الرفّ ولكن مؤقتاً. وجرى تطويعها بشكل كبير. وأجبرها على الصمت إزاء طوّامه ولازال رؤوسها يعتقدون بأنه بعدُ، لم يأتِ بكفرٍ بواح!

إضعاف المؤسسة الوهابية يعني اضعاف شرعية النظام في محيطه الوهابي/ النجدي خاصة. ما يؤذن بقيام عنف داعشي جديد! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

وعن فلسفة ابن سلمان، فلدى الأخير، كما يقول الحسن، فلسفة عبر عنها في أحد تصريحاته الصحفية بأن “الناس يجب أن يشعروا بالخوف”!

وزاد: “لا يمكن استمرار القمع وفي نفس الوقت يكون هناك نهوض اقتصادي ونجاح سياسي وشرعية جديدة متجددة لحكم سلمان وصبيّه، هذا جمع المتعارضات! المزيد من القمع لا يؤدي إلى اطمئنان لدى الحاكم بل العكس!”.

هناك فلسفة لدى ابن سلمان عبر عنها في احد تصريحاته الصحفية بأن الناس يجب ان يشعروا بالخوف!

لا يمكن استمرار القمع وفي نفس الوقت يكون هناك نهوض اقتصادي ونجاح سياسي وشرعية جديدة متجددة لحكم سلمان وصبيّه.

هذا جمع المتعارضات!

المزيد من القمع لا يؤدي الى اطمئنان لدى الحاكم بل العكس! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

وأشار إلى أن سياسة الترفيه، بدلاً من سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذت البلاد إلى شاطئ آخر. غيّرت وجه المجتمع. وهي تحاول استنبات ثقافة جديدة لا علاقة لها بالموروث الديني. وهذه السياسة بتجاوزاتها للحدود المعقولة (حفلات الهيب هوب في مكة مثلا) لا بدّ أن تُنبت نقيضها، وعدم استقرار!

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سياسة الترفيه، بدلاً من سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اخذت البلاد الى شاطئ آخر. غيّرت وجه المجتمع. وهي تحاول استنبات ثقافة جديدة لا علاقة لها بالموروث الديني. وهذه السياسة بتجاوزاتها للحدود المعقولة (حفلات الهيب هوب في مكة مثلا) لا بدّ أن تُنبت نقيضها، وعدم استقرار! — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) June 10, 2019

واختتم الناشط والمعارض السعودي تغريداته بالقول إن “المغامرات خارج الحدود (إشعال الحرب في اليمن ثم مع قطر وترؤس الثورة المضادة) أنتجت حكمًا ضعيفاً مهزوزًا في الخارج يتمتع بسخرية كبيرة في العالم، مشيراً إلى أن “سلمان وابنه” عوضا الفشل الخارجي بمزيد من القمع الداخلي. وبدل أن تكون المغامرات بغرض حماية العرش والدولة، أصبحت فعلا اللغم الذي سيفجرها!”