حمدان المزروعي يكشف تفاصيل “الضوء الأخضر” الذي أعطاه ابن زايد لـ”حمد المزروعي” للتطاول على أعراض القطريين

بعد أيام، من تبرؤ عائلة “المزروعي” في الإمارات عن المغرد البذيء المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي، كشف حمدان المزروعي تفاصيل ما دار بينه وبين أحد الشخصيات المتنفذة داخل الدولة حول سفاهة وانحطاط الأخير.

وقال حمدان في تغريدة رصدتها “وطن”، ” قبل أيام تحدتث مع شخصية متنفذة داخل الدولة حول سفاهة و انحطاط حمد المزروعي/ وتصرفاته التى تسيء لسمعة بلادنا بغض النظر عن خلافاتنا السياسية مع قطر “.

وأضاف :” فقال لي : حمد كل الأبواب مفتوحة أمامه و معه ضوء أخضر من الشيخ محمد بن زايد و لا نستطيع فعل شيء له و هو لا يغرد من رأسه ! “.

قبل أيام تحدتث مع شخصية متنفذة داخل الدولة حول سفاهة و انحطاط حمد المزروعي

و تصرفاته التى تسيء لسمعة بلادنا بغض النظر عن خلافاتنا السياسية مع قطر.

فقال لي : حمد كل الأبواب مفتوحة أمامه و معه ضوء أخضر من الشيخ محمد بن زايد و لا نستطيع فعل شيء له و هو لا يغرد من رأسه ! — حمدان المزروعي (@uae_i8) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وكان المزروعي حمدان أعلن عن تبرؤ عائلة “المزروعي” من المغرد الإماراتي البذيء المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي، خاصة في أعقاب تطاوله الأخير على الشيخة موزا والدة أمير قطر.

وقال “المزروعي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تغريدة المزروعي المسيئة للشيخة موزا:” بعيدا عن الخلافات السياسية الشاذ حمد المزروعي لا يمثلنا و لا نتشرف بنسبه لنا”

بعيدا عن الخلافات السياسية

الشاذ حمد المزروعي لا يمثلنا و لا نتشرف بنسبه لنا ، فنحن عرب أقحاح و لا مكان بيننا لديوث يسيء لنساء العرب .. https://t.co/KrNxrcRGDC — حمدان المزروعي (@uae_i8) ٦ يونيو ٢٠١٩



وتابع موضحا:”فنحن عرب أقحاح و لا مكان بيننا لديوث يسيء لنساء العرب”

والمغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، هو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات.

واشتهر صبي “ابن زايد” بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.

واشتهر “المزروعي” بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” و”شيميل الخليج” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته، حتى أنهم خصصوا له قبل مدة وسم “#راعي_الخنازير بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، مؤكدين أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.