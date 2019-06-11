تفاصيل خطيرة لم يعلنها تقرير “إنترسبت” عن جاسوس “بن زايد” وضرب مصالح سلطنة عمان بواشنطن

علق حساب “الشاهين” العُماني المعروف بتويتر، على تقرير موقع “إنترسبت” الأميركي الذي كشف فيه أن الإمارات كلفت رجل الأعمال الإماراتي راشد آل مالك بالتجسس على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونقل معلومات بشأن سياساته في الشرق الأوسط.

وبعيدا عن التفاصيل المعلنة التي نشرها التقرير، كشف “الشاهين” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) عن معلومات جديدة خطيرة تخص جاسوس ابن زايد لم يعلنها تقرير “إنترسبت”.

وقال إنه منذ تولي دونالد ترامب السلطة في أمريكا بدا أن هناك خطة موضوعة مسبقا لضرب المصالح العمانية في واشنطن، والمصالح الأمريكية في السلطنة على الرغم مع العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

منذ تولي دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة بدا أن هناك خطة موضوعة مسبقا لضرب المصالح العمانية في واشنطن. والمصالح الأمريكية في السلطنة

على الرغم مع العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين

بدأت بسحب السفيرة المتميزة غريتا هولتز والتي وطدت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

وأوضح أن هذه الخطة بدأت بسحب السفيرة المتميزة غريتا هولتز والتي وطدت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ.

وأضاف الحساب العُماني الشهير أنه خلال رئاسة باراك أوباما كان لغريتا ظهور متميز في الأنشطة والفعاليات العمانية، وتم استبدالها (بتزكية من لوبي يوسف العتيبة بواشنطن) بسفير آخر، وترتب على ذلك تزايد مزاعم تهريب عمان للسلاح وتسليط الإعلام الأمريكي الموالي للضوء على تلك الاكاذيب.

خلال رئاسة باراك أوباما وكان لها ظهور متميز في الأنشطة والفعاليات العمانية. وتم استبدالها (بتزكية من لوبي العتيبة بواشنطن) بسفير آخر.

التداعيات… هذا ما حدث بعد ذلك على الفور

– تزايد مزاعم تهريب عمان للسلاح وتسليط الإعلام الأمريكي الموالي للضوء على تلك الاكاذيب — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

كما لفت إلى أن هذه الخطة تسببت بتقليص ميزانية برنامج المنح التدريبية العسكرية الأمريكية للسلطنة ومن ثم ايقافه، وأيضا استبدال لجنة خبراء الأمم المتحدة بالشأن اليمني بالكامل والخروج بتقرير مدعوم أمريكيا يتهم السلطنة بتهريب الأسلحة زورا.

– تقليص ميزانية برنامج المنح التدريبية العسكرية الأمريكية للسلطنة ومن ثم ايقافه

– استبدال لجنة خبراء الأمم المتحدة بالشأن اليمني بالكامل والخروج بتقرير مدعوم أمريكيا يتهم السلطنة بتهريب الأسلحة زورا (ذكر التقرير كلمة عمان أكثر من 100 مرة) — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

ومن تداعيات هذه التطورات أيضا ذكر “الشاهين”:”قيام مؤسسات أمريكية معروفة بتوجيه إساءات بالغة للسلطنة (فبركات اقتصادية محبطة واتهامات بتهريب السلاح، اتهامات بتحويل أموال للحرس الثوري) وعن طريق مجموعة من أعضائها مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي يرأسها جوناثان شانزر صديق مقرب للعتيبة”..

– قيام مؤسسات أمريكية معروفة بتوجيه إساءات بالغة للسلطنة ( فبركات اقتصادية محبطة. اتهامات بتهريب السلاح. اتهامات بتحويل أموال للحرس الثوري) وعن طريق مجموعة من أعضائها . مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي يرأسها جوناثان شانزر. صديق مقرب للعتيبة

اتوقع الصورة الان واضحة

،،، يتبع pic.twitter.com/tg88rHqa7i — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

واستطرد: “في تلك الفترة تحديداً منتصف 2017، كان هناك اهتمام متزايد من الجانب الأمريكي بميناء الدقم، حيث كانت البوارج الأمريكية ترسو للتزود بالوقود و المؤن و مشروع الحوض الجاف اظهر نجاحاً كبيراً، وأنشطة الجارة التجسسية على النوايا الأمريكية تجاه السلطنة بالإضافة للاستثمارات القطرية ومواقعها قد بلغ أوجه. للدرجة التي تم فيها استغلال وافدين قادمين من حدود الجارة بفيزا سياحية للقيام بأنشطة تجسس وتصوير بالدرونات لسير العمل في منطقة الدقم الحرة.”

في تلك الفترة تحديداً. منتصف 2017، كان هناك اهتمام متزايد من الجانب الأمريكي بميناء الدقم. حيث كانت البوارج الأمريكية ترسو للتزود بالوقود و المؤن و مشروع الحوض الجاف اظهر نجاحاً كبيراً. وأنشطة الجارة التجسسية على النوايا الأمريكية تجاه السلطنة بالإضافة للاستثمارات القطرية،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

ومواقعها قد بلغ أوجه. للدرجة التي تم فيها استغلال وافدين قادمين من حدود الجارة بفيزا سياحية للقيام بأنشطة تجسس وتصوير بالدرونات لسير العمل في منطقة الدقم الحرة. الأجهزة الأمنية كانت بالمرصاد وتم توثيق اعترافات مهمة للغاية — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

ورغم تلك المحاولات المحمومة كان العمل يسير بوتيرة متسارعة في كافة مشاريع منطقة الدقم، بحسب “الشاهين” رغم تفعيل عدة خلايا (مشرومية و غيرها) لإحباطه، وصل الأمر إلى عرض رشاوى خيالية جداً.

رغم تلك المحاولات المحمومة كان العمل يسير بوتيرة متسارعة في كافة مشاريع منطقة الدقم. رغم تفعيل عدة خلايا (مشرومية و غيرها) لإحباطه. وصل الأمر إلى عرض رشاوى خيالية جداً. بالملايين ولعدة مرات لأحد المدراء من جنسية أجنبية لإحباط النمو أو إعاقة وتأخير تقدمه. لكنه كان ذو قيم ومبادئ — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

واختتم الحساب تغريداته بالإشارة إلى أن نفس الطرف حاول استهداف ميناء صحار مرة أخرى في اعتصامات 2011 لكن تم تأمينه بقوات عالية الكفاءة والتدريب والتسليح.

وتابع:”حاول نفس الطرف للمرة الثالثة في 2013 لكن هذه المرة عبر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية AQAP وتم إحباط المخطط أيضاً”.

وحاول نفس الطرف استهداف ميناء صحار مرة أخرى في اعتصامات 2011 لكن تم تأمينه بقوات عالية الكفاءة والتدريب والتسليح.

و حاول نفس الطرف للمرة الثالثة في 2013 لكن هذه المرة عبر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية AQAP

وتم إحباط المخطط أيضاً،،،، وبقوة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 11, 2019

وفي فضيحةٍ من العيار الثقيل، كشف موقع “إنترسبت” الأميركي أن الإمارات كلفت رجل الأعمال الإماراتي راشد آل مالك بالتجسس على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونقل معلومات بشأن سياساته في الشرق الأوسط.

ونشر الموقع تحقيقا مطولا أشار فيه إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن آل مالك عمل كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال العام 2017.

ونقل الموقع عن مصادره أن علي الشامسي الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أشرف بنفسه على عمل آل مالك.

ووفق مسؤول أميركي سابق ووثائق قال موقع إنترسبت إنه اطلع عليها، فإن مشغلي آل مالك في المخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال تقارير بشأن قضايا لها عواقب على الإمارات من قبيل المواقف داخل إدارة ترامب حيال الإخوان المسلمين، وكذلك الجهود الأميركية للتوسط بين السعودية والإمارات وقطر، فضلا عن الاجتماعات بين مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

في المقابل نفى بيل كوفيلد محامي راشد آل مالك أن يكون موكله جاسوسا، وأكد أنه كان يقدم -باعتباره رجل أعمال- استشارات في إطار العلاقات الاقتصادية مع الإمارات.

وكان آل مالك خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأميركي الخاص السابق روبرت مولر، كما جرى تداول اسمه في إطار تحقيق فدرالي أميركي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب ترامب، وفق إنترسبت.

وغادر آل مالك الولايات المتحدة إثر استجوابه في إطار تحقيق مولر، بعد أن أقام نحو سبع سنوات في لوس أنجلوس.