العاصفة المدارية “فايو” تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى.. وخبير أرصاد عُماني يحذّر

أوضحت آخر صور للأقمار الإصطناعية نشرها خبراء أرصاد بسلطنة عمان، تطور العاصفة المدارية “فايو” إلى إعصار من الدرجة الأولى، وسط توقعات بالمزيد من التطور ليتحول يوم غدٍ الأربعاء إلى إعصار من الدرجة الثانية، قبل أن يعبر غوجارات شمال غرب الهند يوم الخميس 13 يونيو حزيران 2019.



وقال خبير الأرصاد الجوية العُماني خالد الجهوري، في تغريدة أرفق بها صورة ملتقطة من قبل الأقمار الإصطناعية:”أحد أهم أسباب التطور السريع من منخفض مداري الى عاصفة مدارية إلى إعصار مداري خلال أقل من ٢٤ ساعة هو الارتفاع الكبير لدرجة حرارة سطح البحر حيث تصل إلى ٣١°م.”

أحد أهم أسباب التطور السريع من منخفض مداري الى عاصفة مدارية إلى إعصار مداري خلال أقل من ٢٤ ساعة هو الارتفاع الكبير لدرجة حرارة سطح البحر حيث تصل إلى ٣١°م.

إعصار #Vayu من المتوقع أن يعبر سواحل جوجرات في #الهند يوم الخميس بتصنيف إعصار من الدرجة الأولى أو الثانية والله أعلم. pic.twitter.com/5rXaknIlhx — خالد الجهوري⁦🇴🇲⁩ (@k_k_jahwari) June 11, 2019

وتابع موضحا:”إعصار #Vayu من المتوقع أن يعبر سواحل جوجرات في الهند يوم الخميس بتصنيف إعصار من الدرجة الأولى أو الثانية والله أعلم.”

ويتمركز الإعصار المداري فايو حالياً إلى الغرب من المحيط الهندي، وتحديداً على خط عرض 15.2 شمالاً، و 70.6 شرقاً، ويتحرك الإعصار المداري فايو نحو الشمال والشمال الغربي شرق بحر العرب بمحاذاة السواحل الغربية للهند ثم الباكستان.

وحذر “الجهوري” في تغريدة أخرى من عواقب هذا الإعصار المدمر رغم ما قد يحمله من أمطار وغيث:”أتفهم أن الحالات المدارية يصاحبها كميات هائلة من الأمطار وأتفهم شوقنا إلى الخصب، لكن الأعاصير يرافقها أيضا أضرار كبيرة وقد تسبب عدة وفيات.”

أتفهم أن الحالات المدارية يصاحبها كميات هائلة من الأمطار وأتفهم شوقنا إلى الخصب، لكن الأعاصير يرافقها أيضا أضرار كبيرة وقد تسبب عدة وفيات…

شي غريب أن تجد بعض الردود تتمنى انحراف الإعصار إلى السلطنة والا ايش رايكم!؟ https://t.co/YzpWUeVa09 — خالد الجهوري⁦🇴🇲⁩ (@k_k_jahwari) June 11, 2019

وأضاف:”شي غريب أن تجد بعض الردود تتمنى انحراف الإعصار إلى السلطنة”.

هذا ويترافق الإعصار المداري فايو برياح قوية يصل معدل سرعتها إلى 180 كم/الساعة امواج عالية تصل لما بين 5 إلى 7 امتار في سواحل امبابي “أي ما يعادل ارتفاع عمارة من 3 طوابق”، وستكون الأمطار طوفانية قد تصل إلى حدود 600 ملم، خاصة على الاجزاء الساحلية من غوجارات ، وهذا الرقم يساوي تقريباً كمية المطر التي تتساقط على العاصمة الرياض خلال 7 سنوات.

وتم رسمياً إطلاق اسم فايو على الحالة المدارية في بحر العرب، وذلك بعد تطورها رسمياً إلى مستوى عاصفة مدارية.



وفايو أو vayu ، هو اسم من أصول هندية، وهو اسم “إلٰه الريح” عند الهندوس وفق مُعتقداتهم، وفي التسمية دلالة على قوة الرياح المصاحبة للعاصفة المدارية، والتي تصل حالياً إلى حدود الـ 120 كم/ساعة.