أنباء غير سارة لـ”مبز ومبس”.. يوسف بن علوي في الدوحة وهذه تفاصيل لقائه بوزير خارجية قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استقبل نظيره العماني يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، في الدوحة.

وبحسب “قنا” بحث المسؤولان الخليجيان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة المسؤول العماني للدوحة في وقت تشهد منطقة الخليج توتراً بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية هجمات استهدفت ميناء الفجيرة الإماراتي وأرامكو السعودية من قبل جماعات يعتقد أنها تابعة لطهران.

وكانت آخر زيارة لبن علوي إلى قطر في يناير الماضي، حيث التقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضمن جولة خليجية التقى خلالها نظراءه في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.