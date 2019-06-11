أكاديمي إماراتي يكشف كيف بدأ “الصبيان” في التسلل للمناصب السيادية مع ضعف صحة الشيخ زايد

قال الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقا الدكتور يوسف خليفة اليوسف، معلقا على المشهد الحالي في الإمارات إن جهاز الأمن بالدولة في فترة الشيخ زايد كان تحت قيادة أفراد عقلاء.

ولفت “اليوسف” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن)، إلى أنه مع ضعف صحة الشيخ زايد بدأ “الصبيان” في التسلل الى المناصب السيادية التي لم يكونوا مؤهلين لها، حسب وصفه مضيفا:”ولكن هذه هي الوراثة ومن بين هذه الأجهزة الجهاز الأمن”

1. كان جهاز الأمن في الأمارات في فترة الشيخ زايد تحت قيادة افرد عقلاء ومع ضعف صحة الشيخ زايد بدأ الصبيان في التسلل الى المناصب السيادية التي لم يكونوا مؤهلين لها ولكن هذه هي الوراثة ومن بين هذه الأجهزة الجهاز الأمن — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2019

واستشهد البروفيسور الإماراتي بموقف حدث معه شخصيا عام 1989 عندما عاد بعد إنهاء شهادة الدكتوراة دعاه أحد الأخوة العاملين في المؤسسات النفطية في أبوظبي لإلقاء محاضرة حول النفط والتنمية.

فاعتذر منه منه اليوسف وقال له إن “القيادات قد لا تتعرض لي ولكنها لا تستوعب حرية التعبير وستغلق النادي اذا حاضرت فيه ولكنه أصر فوافقت”

2. وأذكر عندما عدت بعد انهاء شهادة الدكتوراة في عام 1989 ان دعاني أحد الأخوة العاملين في المؤسسات النفطية في أبوظبي لألقاء محاضرة حول النفط والتنمية فاعتذرت منه وقلت له ان القيادات قد لا تتعرض لي ولكنها لا تستوعب حرية التعبير وستغلق النادي اذا حاضرت فيه ولكنه اصر فوافقت https://t.co/GpKZwlDbbu — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2019

وتابع موضحا:”وبالفعل كان هناك حضور كبير للعاملين في النفط وكان ملخص ما قلته في المحاضرة هو ان التجنيس الحاصل في الدولة يجب ان يكون انتقائي أي اختيار الطاقات المؤهلة مع الحرص على بقاء السكان الأصليين هم الأكثرية والنقطة الثانية كانت حول أهمية المشاركة السياسية لأنها شرط لنجاح التنمية.”

3.وبالفعل كان هناك حضور كبير للعاملين في النفط وكان ملخص ما قلته في المحاضرة هو ان التجنيس الحاصل في الدولة يجب ان يكون انتقائي أي اختيار الطاقات المؤهلة مع الحرص على بقاء السكان الأصليين هم الأكثرية والنقطة الثانية كانت حول أهمية المشاركة السياسية لأنها شرط لنجاح التنمية . https://t.co/7afM8SV5qy — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2019

ونقلت بعض الصحف الإماراتية كالخليج في الشارقة والبيان في دبي الخطوط العريضة للمحاضرة ولكن القيادات ” المراهقة ” في أبوظبي، بحسب ما ذكره الأكاديمي الإماراتي “لم ترى في هذه المحاضرة نصيحة من أحد أبناء الدولة وانما رأتها بمنظور أمني ضيق وقد تم اغلاق النادي خلال أسبوع” مضيفا: “وهكذا ظل حالنا مع هذه القيادات قصيرة النظر”

4. وقد نقلت بعض الصحف الأماراتية كالخليج في الشارقة والبيان في دبي الخطوط العريضة للمحاضرة ولكن القيادات " المراهقة " في أبوظبي لم ترى في هذه المحاضرة نصيحة من أحد أبناء الدولة وانما رأتها بمنظور أمني ضيق وقد تم اغلاق النادي خلال أسبوع وهكذا ظل حالنا مع هذه القيادات قصيرة النظر https://t.co/WJapZIb3uH — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 11, 2019

ويحكم النظام في دولة الإمارات بالحديد والنار وهو لا يتوان عن تعزيز نفوذه الأمني في الدولة من خلال تعزيز الرقابة على مواطني الدولة والوافدين إليها عبر كاميرات مراقبة يشرف عليها جهاز أمن الدولة بدأت بالتغلغل حتى داخل المنازل السكنية.

ويستغل جهاز أمن الدولة في الإمارات حاجة السكان للحماية من أجل تحقيق هدف فرض الرقابة عليهم والمراقبة بصورة حثيثة وعن كثب وتحويل هذا “الحماية” لأغراض أمنية وليس لأغراض حفظ الأرواح والممتلكات.

وكان أعلن سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في مارس الماضي أنه تم تركيب كاميرات استشعار للحركة والإضاءة ليلاً، لـ500 مسكن بمشروع عود المطينة، تبلغ تكلفتها 2.8 مليون درهم، تكون مرتبطة بغرفة عمليات القيادة العامة لشرطة دبي.

وادعى قرقاش أن الخطوة تأتي ضمن جهود الاستفادة من الحلول الذكية لتأمين المنازل، وتعزيز منظومة الرقابة الأمنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

واستذكر ناشطون معارضون لهذه الخطوة في الإمارات مشروع رقابة “عين الصقر” إسرائيلي الصنع والمستخدم في إمارة أبوظبي والذي يستهدف الرقابة الأمنية ليس بغرض الحماية وإنما بغرض مراقبة السكان خوفا من أي انتفاضات شعبية أو تحركات عمالية، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.