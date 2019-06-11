أحمد الجارالله يتطاول على كمال الخطيب ويصفه بـ”عبدالله بن سلول الجديد” بسبب خطبته عن “خائني الحرمين”

شن الكاتب الكويتي المعروف أحمد الجارالله، هجوما عنيفا على الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل بسبب خطبة للأخير من فلسطين هاجم فيها السعودية والإمارات وكشف عن دورهم في تمرير “صفقة القرن” والتطبيع مع الاحتلال مقابل مصالح مشتركة.

ودون “الجارالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على حديث الخطيب في هذه الخطبة المقصودة والتي وصف فيها الملك سلمان وولي عهده بـ”خائني الحرمين الشريفين” ما نصه:”هذا ليس كمال الخطيب هذا عبدالله بن سلول الجديد”

هذا ليس كمال الخطيب هذا عبدالله بن سلول الجديد وهو كما يبدوا أحد الذين باعوا أملاكهم لليهود https://t.co/gxtIEmUY8i — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 11, 2019

وتابع متطاولا على نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل “وهو كما يبدوا أحد الذين باعوا أملاكهم لليهود”.

وكان الشيخ كمال الخطيب، شن هجوما عنيفا على السعودية والملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، ووصفهم بأنهم “خائني الحرمين الشريفين” وليسوا خادميه كما يزعمون.

وهاجم “الخطيب” في خطبة جمعة له بمايو الماضي لاقت تفاعلا وانتشارا واسعا، النظام السعودي وتسائل:”أين مال النفط والغاز أين أموال المسلمين؟”

أين أموال المسلمين؟! تآمرتم بها على اليمن وسوريا وليبيا وبها مولتم السيسي والان تمولون قتل اهل السودان! أنتم لستم خادمي الحرمين والأقصى، أنتم خائني الحرمين وخائنين للمسجد الأقصى.. pic.twitter.com/yZSUHyLRaB — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) May 17, 2019

وتابع موضحا:”مال الله الذي جعله بهذه الأرض الاموال هذه يحلب منها ترامب ويتمسخر عليكوا ويستهزأ بملككم، بهذه الأموال تتآمرون على مصر وتدفعون المليارات للمجرم السيسي وتتآمرون مع المجرم حفتر وتذبحون أهل اليمن وخنتم أهل سوريا والان تتآمرون على السودان.

واستنكر نائب رئيس الحركة الإسلامية السياسة السعودية المناهضة للقضية الفلسطينية وشيطنة الإعلام السعودي وأذرع ولي العهد للمقاومة وحركة حماس، قائلا:”أهل غزة صاورا بعيونكم إرهابيين وهم شرف الأمة الان وفخرها يا مجرمين، أنتم لستم خدام الحرمين أنتم ناهبي أموال الحرمين أنتم خائني الأقصى الشريف”

وأضاف مهاجما الملك سلمان:”أنت المتآمر عليه وتريد أن تجعله لليهود، أنتم مجرمون بهذا السلوك الذي تسلكونه تتضيعون به حق الأمة في أقدس مقدساتها، لكن الأمة مطمئنة أن وجودكم وجودا مؤقتا”.