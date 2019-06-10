هل يجرؤ ويقبل التحدي؟ .. جمال ريان يتحدى الأمير “بن مساعد” بمناظرة على الهواء وفي القناة التي يحددها

في دليل واضح على الإرباك من تغريدات الإعلامي ومذيع “الجزيرة” البارز جمال ريان، للنظام السعودي خرج الأمير السعودي المقرب من ولي العهد، “عبدالرحمن بن مساعد”، في بثّ مباشر، خصّص جزءاً كبيراً منه لمهاجمة “ريان” والتطاول عليه.

وظهر الأمير السعودي، يهاجم مذيع الجزيرة ويتهمه بالإساءة للمملكة ونشر الأكاذيب ضدها، بعد نشر “ريان” لوثيقة تاريخية متداولة تثبت تورط الملك عبدالعزيز آل سعود في بيع أرض فلسطين لليهود.

جديد الأمير عبدالرحمن بن مساعد

وما سبب تسمية مذيع قناة الجزيرة

"جمال رأيان"! هذا ما يسمى بالجلد

المؤدب . pic.twitter.com/BhDbneHdal — يعقوب الريسي (@yaquob_alrayssi) June 9, 2019

وكال عبدالرحمن بن مساعد في حديثه الاساءات ضد ريان واتهمه بتناقض الرأي وتبدل مواقفه، زاعما أنه يتلقى الأوامر من الديوان الأميري في قطر.

وأعاد جمال ريان نشر تصريحات “بن مساعد” المصورة على حسابه بتويتر، وتحدى الأمير السعودي أن يظهر معه على الهواء مباشرة في مناظرة علنية بأي قناة يحددها الأمير.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”هذه قصة جمال ريان كما يرويها الامير عبد الرحمن بن مساعد في غياب جمال ريان ، ولكن هل يقبل سمو الامير بمناظرة جمال ريان في الدوحة او الرياض وعلى الهواء ، عملا بالرأي الآخر ؟”.

هذه قصة جمال ريان كما يرويها الامير عبد الرحمن بن مساعد في غياب جمال ريان ، ولكن هل يقبل سمو الامير @abdulraman بمناظرة جمال ريان في الدوحة او الرياض وعلى الهواء ، عملا بالرأي الآخر ؟ #الخليج #السعودية #قطر #الامارات https://t.co/i0LAanfpUh — جمال ريان (@jamalrayyan) June 10, 2019

وسبق أن هاجم “ريان” الأمير السعودي المتقلب لذات الأمر وقال في تغريدة له إن “الأمير عبدالرحمن بن مساعد مدح وأثنى عاليا على قطر، عندما فازت بتنظيم كأس العالم… والآن لم يبق من شر إلا وذكره ضد قطر، حتى أصبح اسمه الجديد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رأيان”.

ويتعرض الإعلامي جمال ريان منذ بداية حصار قطر، لهجمة عنيفة من قبل كتائب الذباب الإلكتروني التي تهاجمه ليل نهار فضلا عن فبركة صور مسيئة له ولعائلته.

كما عرضت تغريدات “ريان” الفاضحة لسياسات السعودية والإمارات القمعية، لهجوم من الأمراء المقربين من الديوان الملكي في السعودية مثل عبدالرحمن بن مساعد، كما سبق أن شن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ هجوما عنيفا عليه ودار بينهما سجال تويتري حاد.

