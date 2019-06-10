تركي الحمد
تركي الحمد
الهدهد

هجوم سعودي “مسعور” على رئيس وزراء قطر السابق .. وإعلامي قطري ينشر فيديو “الإعتراف”!

كتب وطن
1

أعادَ الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، نشر مقطع فيديو، من مقابلةٍ سابقة مع الكاتب السعودي تركي الحمد، لا ينفي فيها أن معظم عناصر تنظيم “داعش” من ، وأن المملكة تستخدم التنظيم كورقة تلعبها لصالحها.

جاء ذلك في إطار ردّ “الحرمي” على الهجوم السعودي الذي تعرّض له رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بعد تصريحاته لصحيفة “تلغراف” البريطانية، والتي قال فيها إن “معظم مقاتلي داعش هم من السعودية”.

ويقول الكاتب السعودي تركي الحمد في الفيديو إنّ “داعش قد يكون صنيعة استخبارات سعودية؛ لأن السياسة لعبة، وكل طرف يستخدم ما بيده من أوراق في تلك اللعبة”.وفقأً لـ”الحمد”

واعترف الكاتب السعودي أن السعودية وأمريكا أنشأتا تنظيم .  

واستغرب الإعلامي القطريّ جابر الحرمي من الضجة التي أحدثتها تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، مؤكداً أن الأخير لم يأتِ بشيء جديد عندما قال إن معظم الدواعش من السعودية.

قد يعجبك ايضا
تقارير

قالا له “القاعدة وداعش” في طرابلس.. وول ستريت جورنال: ترامب دعم حفتر بعد…

الهدهد

الداخلية السعودية تكشف سبب “صلب” أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام.. هذا ما…

الهدهد

فرع جديد لـ”داعش” بدعم ورعاية محمد بن زايد.. الإمارات قتلت…

تقارير

السعودية والإمارات دعمتا “القاعدة” في اليمن بأسلحة أمريكية وهنا تمت…

  1. سفير قطر يقول

    من هم ارهابيين داعش والقاعده .؜ السعوديين يشكلون ٩٠٪ منهم ، من هو اسامه بن لادن ، كم عدد السعوديين الذين شاركوا في هجمات ١١/٩ ، هذا لا يحتاج الى عبقري او منجم او سياسي ليخبر العالم ان السعوديه منبع الاٍرهاب والداعم الأبرز للإرهاب والإرهابيين في كل مكان في العالم . من هجمات 11 سبتمبر مرورا بالتفجيرات التي شهدتها عواصم العالم والمدن الكبرى هي كلها تحمل بصمات سعودية إما تخطيطا او تنفيذا او تحريضا وأن السعوديه في نظر العالم أجمع هي اكبر دوله صانعه ومصدره ومروجه للارهاب والارهابيين وتنشر خطاب الكراهيه وتمول الإيديولوجية المتطرفة وتغذيها ويعتبرها العالم بؤرة التشدد والتطرف والتزمت.

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.