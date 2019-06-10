هجوم سعودي “مسعور” على رئيس وزراء قطر السابق .. وإعلامي قطري ينشر فيديو “الإعتراف”!

أعادَ الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، نشر مقطع فيديو، من مقابلةٍ سابقة مع الكاتب السعودي تركي الحمد، لا ينفي فيها أن معظم عناصر تنظيم “داعش” من السعودية، وأن المملكة تستخدم التنظيم كورقة تلعبها لصالحها.

جاء ذلك في إطار ردّ “الحرمي” على الهجوم السعودي الذي تعرّض له رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بعد تصريحاته لصحيفة “تلغراف” البريطانية، والتي قال فيها إن “معظم مقاتلي داعش هم من السعودية”.

ويقول الكاتب السعودي تركي الحمد في الفيديو إنّ “داعش قد يكون صنيعة استخبارات سعودية؛ لأن السياسة لعبة، وكل طرف يستخدم ما بيده من أوراق في تلك اللعبة”.وفقأً لـ”الحمد”

واعترف الكاتب السعودي أن السعودية وأمريكا أنشأتا تنظيم القاعدة .

واستغرب الإعلامي القطريّ جابر الحرمي من الضجة التي أحدثتها تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، مؤكداً أن الأخير لم يأتِ بشيء جديد عندما قال إن معظم الدواعش من السعودية.