نيويورك تايمز تكشف قصة طائرات الشحن العربية التي هبطت في الخرطوم وفرغت صناديق ثقيلة وكيف جرى الاعتداء على النساء جنسياً

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريراً حول الأوضاع في السودان في ظل إعلان العصيان المدني من قبل قوى المعارضة من أجل دفع المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم السلطة للمدنيين.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع الماضي، فض اعتصام لقوى المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وسقوط عدد من القتلى قدرته المعارضة بأكثر من مئة قتيل.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن هناك “مركبات مصفحة إماراتية تقوم بدوريات في شوارع الخرطوم”.

وأضافت: “تعهد السعوديون والإماراتيون بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات لدعم الاقتصاد السوداني المنكوب”.

وأشارت إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان المعروف بحميدتي “طار إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الشهر الماضي”.

News of the Sudanese strike on the front page of The New York Times this morning ✊🏾 #العصيان_المدنى_الشامل pic.twitter.com/Hq8W0muu6v

— Bagirarabi (@bagirarabi) ١٠ يونيو ٢٠١٩