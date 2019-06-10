“ماحدث ليس بسيطاً” .. “الشاهين” العُماني يعود مجدداً ويوّجه رسالة للمنبطحين الصامتين عن الرّد على المسيئين للسلطنة
عاد حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر للتغريد مجددا بعد حظر استمر 3 أيام، أرجعه ناشطون لبلاغات الذباب الإلكتروني بسبب تغريدات الحساب العُماني المزعجة لمحركي هذه الكتائب في السعودية والإمارات.
وفي أحدث تغريداته بعد فك الحظر، قال “الشاهين” إن ما حدث خلال الأيام الثلاث الماضية ليس بالبسيط موجها الشكر للمغردين والإعلاميين والكتاب العُمانيين الذين أظهروا دعما واسعا له.
وأوضح وفق ما رصدته (وطن) أن الأسباب الحقيقية وراء إيقاف حسابه، ترجع إلى أسباب فنية ذات تدخل بشرى استقصائي يهدف إلى الحصول على معلومة معينة، كما لم ينفي وجود بلاغات من الذباب ضد حسابه.
ووجه حساب “الشاهين” نقدا شديدا في تغريدته الثالثة، للشخصيات والحسابات التي هاجمته بعد حظره وشمتت به مدعية أنه حساب مأجور كان يعمل على بث الفتنة والشقاق.
وقوبلت عودة “الشاهين” بترحيب واسع من قبل المغردين العُمانيين بتويتر.
وتسببت حملة التضمان الواسع مع الحساب العُماني بعد حظره، في شهرة أوسع له بعد حديث سياسيين ومغردين بارزين عنه حيث ارتفع عدد متابعيه بعد عودته إلى 18 ألف متابع حيث قبل الحظر كان في حدود 12 ألف متابع.
ويحظى حساب “الشاهين” العُماني بمتابعة واسعة جدا بين العُمانيين وغيرهم على “تويتر”، بسبب تصديه دائما للتغريدات والمغردين المسيئين للسلطنة وتفنيد أكاذيبهم خاصة أذرع الإمارات على تويتر التي تكيل الاتهامات زورا وبهتانا ضد السلطنة وقياداتها أمثال صانع الفتن المغرد البذيء حمد المزوعي.
وعقب حظره مباشرة تصدر وسم “#الشاهين” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند العُماني في موقع “تويتر”.
وتفاعل نُشطاء وكُتّاب وأكاديميون وسياسيون عُمانيون مع إغلاق حساب “الشاهين”، وعبّروا عن استيائهم من تصرّف إدارة “تويتر”، مؤكدين أن الحساب لم يتعرّض لأي دولة بالإساءة، بل على العكس تماماً، فهو الذي هُوجِم من قبل الذباب الإلكتروني بكمّ هائل من البلاغات التي أدّت لإغلاق الحساب.