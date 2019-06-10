“ماحدث ليس بسيطاً” .. “الشاهين” العُماني يعود مجدداً ويوّجه رسالة للمنبطحين الصامتين عن الرّد على المسيئين للسلطنة

عاد حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر للتغريد مجددا بعد حظر استمر 3 أيام، أرجعه ناشطون لبلاغات الذباب الإلكتروني بسبب تغريدات الحساب العُماني المزعجة لمحركي هذه الكتائب في السعودية والإمارات.

وفي أحدث تغريداته بعد فك الحظر، قال “الشاهين” إن ما حدث خلال الأيام الثلاث الماضية ليس بالبسيط موجها الشكر للمغردين والإعلاميين والكتاب العُمانيين الذين أظهروا دعما واسعا له.

أولا

ما حدث خلال الأيام الثلاث الماضية ليس بالبسيط. ووقوفكم بهذه الصورة كان فوق مستوى الشكر بمليارات. كنتم ولازلتم وستظلون الصف الأمامي و السد المنيع. كنتم فكراً لا يصادر و سيف لا ينثني. فهنيئا لعمان بصفوتها ونخبتها إلى وقفت طوعاً في حين تدفع بعض الدول لمغرديها بالساعة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 10, 2019

وأوضح وفق ما رصدته (وطن) أن الأسباب الحقيقية وراء إيقاف حسابه، ترجع إلى أسباب فنية ذات تدخل بشرى استقصائي يهدف إلى الحصول على معلومة معينة، كما لم ينفي وجود بلاغات من الذباب ضد حسابه.

ثانياً

ربما تكون هناك بلاغات على الحساب لكن الايقاف جاء لأسباب فنية ذات تدخل بشرى استقصائي يهدف إلى الحصول على معلومة معينة. أما كل من تفاخر بأنه كان السبب في إيقاف الحساب نقول له اطمئن. الأمر يفوق قدراتك انت ومن أرسلك بكثير جداً. سواء من الداخل أو الخارج — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 10, 2019

ووجه حساب “الشاهين” نقدا شديدا في تغريدته الثالثة، للشخصيات والحسابات التي هاجمته بعد حظره وشمتت به مدعية أنه حساب مأجور كان يعمل على بث الفتنة والشقاق.

ثالثاً

اللي عاملين فيها سفراء النوايا الحسنة وانبطحوا حتى التصقت بطونهم بالأرض،،،، وينكم من 2011 ساكتين ما سمعت منكم صوت ولا شفت منكم تغريدة الا لما تقفل الحساب؟ تنتظروا وجود محرم معكم والا،،، والا ايش بالضبط

عموما مش قضية اختلاف رأي وانا مسامح عن الإساءات الفردية — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 10, 2019

وقوبلت عودة “الشاهين” بترحيب واسع من قبل المغردين العُمانيين بتويتر.

عودا حميدا @_FALCON_01 والعود أحمد ولا عزاء للشامتين والمنبطحين والمتربصين والوهميين ومزدوجي الولاءات🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇴🇲 — د . يحيى البوسعيدي (@Yahya_Busaidi) June 10, 2019

عودا حميدا ايها الشاهين افتقدناك وافتقدك طائرنا الازرق — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) June 10, 2019

عودا حميدا ايها البطل، وفقك الله لما فيه الخير لعمان الغالية. — سالم الحسني#🇴🇲 (@salim_alhasani) June 10, 2019

وٍعَلْيّكَمُ ٱلْسَلآمّ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة



عودا حميدا ايها الشاهيـن حلق ونحن من خلفك 😎💪 — الشاعرة :ريما العلوي🇴🇲الـوطن أمانة✋ (@Reema7_9) June 10, 2019

اهلا وسهلا بالسيف القاطع وبالرمح الحاد عودا حميدا اخي الشاهين سررنا بعودتك حفظك الله من شر الاشرار — Umm Alyaqdan (@UAlyaqdan) June 10, 2019

حمدا لله على سلامة الرجوع دائما اصحاب قول الحق مثل الاقمار تضيء الكون بصراحتهم ونقاوة حديثهم بوركت تلك الافواه الصادمة — nasser alhilali (@nasseralhilali5) June 10, 2019

وتسببت حملة التضمان الواسع مع الحساب العُماني بعد حظره، في شهرة أوسع له بعد حديث سياسيين ومغردين بارزين عنه حيث ارتفع عدد متابعيه بعد عودته إلى 18 ألف متابع حيث قبل الحظر كان في حدود 12 ألف متابع.

مليون مرحب اخي العزيز الشاهين … نحن معاك باْذن الله ومع كل من يدافع عن البلد ولو بكلمه — AlMaleeh (@AlMaleeh4) June 10, 2019

عودآ حميدآ الشاهين

انت خنجر عماني اصيل في صدور اعداء الوطن — Sami alwhibi (@Sami9081910779) June 10, 2019

عندما تتعالى الاصوات حبا ف حب الوطن والقائد ومن مثلك من يدافع عن هذا التراب حتما ستعرف أن الرجال مواقف !!!!

سيحفظها الله للمخلصين

عوده حميده اخي العزيز — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) June 10, 2019

ويحظى حساب “الشاهين” العُماني بمتابعة واسعة جدا بين العُمانيين وغيرهم على “تويتر”، بسبب تصديه دائما للتغريدات والمغردين المسيئين للسلطنة وتفنيد أكاذيبهم خاصة أذرع الإمارات على تويتر التي تكيل الاتهامات زورا وبهتانا ضد السلطنة وقياداتها أمثال صانع الفتن المغرد البذيء حمد المزوعي.

وعقب حظره مباشرة تصدر وسم “#الشاهين” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند العُماني في موقع “تويتر”.

وتفاعل نُشطاء وكُتّاب وأكاديميون وسياسيون عُمانيون مع إغلاق حساب “الشاهين”، وعبّروا عن استيائهم من تصرّف إدارة “تويتر”، مؤكدين أن الحساب لم يتعرّض لأي دولة بالإساءة، بل على العكس تماماً، فهو الذي هُوجِم من قبل الذباب الإلكتروني بكمّ هائل من البلاغات التي أدّت لإغلاق الحساب.

