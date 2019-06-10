عسكريان كويتيان يغتصبان مواطنة “مطلوبة” في سيارة بعد مطاردتها!

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على عسكريين أحدهما في ”الداخلية“ والآخر في ”الدفاع“ بتهمة اغتصاب مواطنة.

ووفق صحيفة ”الرأي“ المحلية، فإن المواطنة مطلوبة ماليًّا وتم ضبطها وأحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري برتبة شرطي في ”الداخلية“ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي التفاصيل، فإن عسكري ”الدفاع“ الذي كان متواجدًا لحظة تسلم المواطنة خطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما.

وإثر ذلك، قام عسكري ”الدفاع“ بمطاردة المواطنة، إذ أمسك بها وأصعدها في سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، قبل أن يتركها.

وبعد تسجيل المواطنة قضية بحقهما، تم ضبط العسكريين اللذين اعترفا بالواقعة.

وأمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، التي بدورها أمرت بالتحفظ عليهما لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.