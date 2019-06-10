تدافع نسائي واختلاط في مول الرياض لالتقاط صورة مع الأمير عبدالعزيز بن فهد يفجر غضب السعوديين

أحدث مقطع فيديو متداول لتدافع النساء والرجال داخل مول الرياض، للسلام على أمير سعودي من الأسرة الحاكمة والتقاط الصور معه جدلا واسعا بين السعوديين على تويتر.

وظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد يتجول في مول الرياض بارك، وسط تزاحم المتسوقين حوله من رجال ونساء؛ لالتقاط صور السيلفي بصحبته.

الامير عبدالعزيز بن فهد في الرياض بارك 🇸🇦 pic.twitter.com/N7ZV6nqvG1 — عبدالرحمن 🇸🇦 (@mbs_ksa0) June 9, 2019

وحرص الكثير منهم على التقاط صور السيلفي برفقة الأمير عبدالعزيز، بينما يحاول أفراد الأمن إخراجه من هذا الزحام، قائلين للمتسوقين ” خلاص يا جماعة خلوا الرجال يمشي ” .

وأثار المشهد غضب السعوديين بتويتر، مشيرين إلى أن الاختلاط ومزاحمة النساء للرجال بحجة التقاط الصور مع الأمير أمر غير مقبول ومخالف لتقاليد المملكة المحافظة.