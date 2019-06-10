بعد أن اتهمتهم بتشكيل خلية لـ”حزب الله”.. الإمارات تفرج فجأة عن “3” لبنانيين وترحلهم إلى بيروت

أطلقت السلطات الإماراتية، الأحد، سراح 3 لبنانيين، اتهمتهم العام الماضي بتشكيل خلية “إرهابية” تابعة لـ”حزب الله” اللبناني، الذي تعتبره الإمارات “تنظيما إرهابيا”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، بوصول اللبنانيين الثلاثة إلى مطار العاصمة بيروت بعد إفراج السلطات الإماراتية عنهم.



وذكرت الوكالة أن المعتقلين الثلاثة هم محسن قانصو وعلي فواز وجهاد فواز الدين، ووصولوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحظة وصولهم إلى المطار ولقائهم بذويهم.



وأفرجت السلطات الإماراتية عن المعتقلين الثلاثة بعد أن أوقفتهم العام الماضي بتهمة تشكيل خلية “إرهابية” تابعة لـ”حزب الله” اللبناني، الذي تعتبره الإمارات “تنظيما إرهابيا”، وعرفت القضية إعلاميا باسم “موقوفو الإمارات”.

والغريب أن الإمارات التي تسمى نفسها “بلد التسامح” تعتقل المئات من ابنائها بتهمة الإرهاب وتزج بهم في سجونها.