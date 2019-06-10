السودان “خاوي على عروشه” لليوم الثاني على التوالي.. الثوار أحبطوا مخطط الإمارات وقطعوا الطريق على “العسكر”

لليوم الثاني على التوالي لقيت دعوة قوى الحرية والتغيير إلى العصيان المدني والإضراب الشامل في السودان استجابة واسعة وفقا لصور وشهادات، إذ تمت مشاهدة القليل من المارة بينما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق.

وبدأت حملة العصيان بعد نحو أسبوع من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.

الصحافة زلط الساعة ٩ ونص

محكمة الديم كل القضاة والمحامين مضربين#العصيان_المدني_الشامل٢ pic.twitter.com/MlQwMWjTaL — سي نص بيمول# (@ex_medo) June 10, 2019

واستجابة لدعوة العصيان المدني، بدأ المتظاهرون إقامة حواجز في طرقات الخرطوم بينما أغلقت الأسواق والمتاجر أبوابها في مدن وبلدات عدة.

واستجابت قطاعات واسعة لدعوة العصيان المدني في مختلف الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمرافق الخدمية، وبدت الشوارع خالية من المارة.

الشباب في أمبدة وقدروا بصعوبة يلقوا مصدر إنترنت.. وأرسلوا ليكم الصور دي يطمنوكم

التروس على مد البصر ..والشوارع خاااالية والناس في بيوتها

والعصيان .. زي ما شايفين ✌

والناس كلها ..كلها حرفيا في حالة عصيان شامل!#العصيان_المدني_الشامل#العصيان_المدني_الشامل2

باقي الصور في الثريد pic.twitter.com/316tZ2Mtvf — Almoiz Albadawi (@ALMOIZ65198830) June 10, 2019

وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إغلاقا شاملا في الأسواق الرئيسية بمختلف المدن السودانية، وتعطلا في حركة المواصلات والنقل، لا سيما في مطار الخرطوم، فضلا عن شلل شبه كلي في عمل المصارف والمستشفيات.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن شهود عيان بأن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية إلى حد بعيد في اليوم الثاني من بدء حملة العصيان المدني.

وفي مدينتي الدامر وود مدني، بقيت الكثير من المتاجر والأسواق مغلقة، لليوم الثاني على التوالي من بدء العصيان المدني الشامل بالسودان، من أجل تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين، بعد فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم بالقوة وسقوط عدد كبير من الضحايا وتعثر المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري.

بينما تؤكد قوى الحرية والتغيير أن التجاوب مع العصيان كان كبيرا؛ قلل المجلس العسكري من حجم العصيان المدني، وأكد أن المؤسسات الحكومية زاولت عملها في أول أيام العصيان بشكل جيد ولم تتأثر به.

ودخل موظفون من بنك السودان المركزي العصيان، مما أدى إلى توقف العمل في القطاع المصرفي، حيث أغلقت معظم البنوك أبوابها أمام العملاء. وعلى شارع الستين الرئيس بالخرطوم أغلقت أفرع بنوك تنمية الصادرات والبركة والخرطوم أبوابها تماما.

وقالت وكالة رويترز إن مطار الخرطوم لم يسيّر إلا عددا قليلا جدا من الرحلات، وإن المسافرين تكدسوا في صالة السفر. وأضافت أن معظم مكاتب السفريات أغلقت بسبب انقطاع الإنترنت، وأن أسعار التذاكر ارتفعت.