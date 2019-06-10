مكة
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إسرائيل تكشف لأول مرة عن رسوم جديدة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.. “شاهد” كيف عثرت عليها وأين تحتفظ بها

كتب وطن
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أثار حساب “إسرائيل بالعربية” التابعة للخارجية الإسرائيلية، جدلاً واسعاً، في نشره رسوماً جديدة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال الحساب الاسرائيلي عبر تويتر الذي نشر العمل الفني الذي يصور مكة والمدينة، إن المكتبة الوطنية في إسرائيل تحتفظ بهذا العمل.

وكتب:” ما ترونه ليس بصورة اعتيادية. هذا عمل فني يدوي يصور والمدينة المنورة تحتفظ بها المكتبة الوطنية في إسرائيل ، تضمنتها مخطوطة عثمانية تعود للعام 1795″.


وكان الحساب الاسرائيلي “الموجه” قد أثار جدلاً في كشفه عن زيارة وفد يهودي المملكة العربية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير.2020.

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