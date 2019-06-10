أكاديمي إماراتي: احذروا من دحلان فهو جزء من محاولة تمرير صفقة القرن التي أنتجتها أفكار من شيطان العرب

هاجم الأكاديمي الإماراتي، الدكتور سالم المنهالي، عملية التلميع الاعلامية التي يقودها “الذباب الالكتروني”-حسب قوله- إلى جانب ووسائل إعلام أبوظبي لـ”محمد دحلان” مستشار ولي عهد أبو ظبي الأمني ومستشار الثورات المضادة لموقفه من صفقة القرن.

وقال المنهالي في تغريدة رصدتها “وطن”، إن دحلان جزء من محاولة تمرير صفقة القرن التي أنتجتها أفكار من #شيطان_العرب ومواقفه المضادة للصفقة للاستهلاك الاعلامي فقط.

تجري عملية تلميع إعلامية من #الذباب_الاكتروني ووسائل إعلام #أبوظبي لـ #محمد_دحلان مستشار #محمد_بن_زايد ومستشار #الثورات_المضادة لموقفه من #صفقة_القرن !#دحلان جزء من محاولة تمرير صفقة القرن التي أنتجتها أفكار من #شيطان_العرب ومواقفه المضادة للصفقة للاستهلاك الاعلامي فقط — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وتصدر اسم دحلان في الاونة الاخيرة أكثر من مشهد، كان اخرها المشهد السوداني، حيث كشفت مصادر عن زيارة الدحلان برفقة وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إلى السودان، إلى جانب الأمير السعودي خالد بن سلمان شقيق ولي العهد للتدخل في الشأن السوداني.

وقالت مصادر إن وفدا سعوديا إماراتيا رفيع المستوى قام بزيارة خاطفة إلى الخرطوم، الجمعة والتقى بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان قبل وصول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى الخرطوم.

والمعروف عن صداقة دحلان برئيس الوزراء الاثيوبي، حيث شهدت السنوات الاخيرة تدخل دحلان في ملف سد النهضة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي.