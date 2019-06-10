أكاديمي إماراتي أصبح “مسخرة” تويتر بعد حديثه عن “جامعة إسلامية” في تل أبيب لتدريس الدعاة

ضجت موقع التواصل تويتر بموجة سخرية واسعة من أكاديمي إماراتي، زعم وجود جامعة إسلامية في تل أبيب أنشئت عام 1956 بتوجيهات من اللوبي الصهيوني.

الأكاديمي الإماراتي زعم ضمن حديثه المثير للجدل أن هذه الجامعة المزعومة، تقع في وسط تل أبيب، وهي مبنى ضخم لتعليم العلوم الإسلامية، كالقرآن والحديث والفقه والسيرة والمعاملات والتاريخ واللغة العربية، إلى آخر المواضيع الدينية والسلوك التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية.

ودي اعرف الصنف الي يتعاطونه مو طبيعي 😂👌🏻 pic.twitter.com/vZixSmBxAa — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) June 8, 2019

وتابع أن جميع طلابها من اليهود فقط وتتبع الموساد، وهؤلاء الطلاب هم جزء من مجموعات عديدة يتم إرسالهم إلى العالم، أو يأخذون أماكنهم على بعض الفضائيات المستأجرة في العالم العربي والإسلامي ، فمنهم الشيخ ، ومنهم الإمام ، ومنهم المفتي ومنهم الداعية ومنهم القاضي ومنهم المدرّس في المدرسة أو الجامعة.. حسب وصفه.

وأضاف الأكاديمي الإماراتي: يرسلونهم ويزرعونهم في كل مكان يحتاجونهم فيه ، يعلّمونهم لهجات أهل البلاد ، وعاداتهم وتقاليدهم ، إيجابياتهم وسلبياتهم ، ثم يغدقوا عليهم بالمال ليكسبوا ثقة سكان تلك البلاد ويتقربوا إليهم أكثر ، ليحققوا من خلالهم غاياتهم بالفتن والدس والتخريب الممنهج”

تصريحات الأكاديمي الإماراتي أثارت موجة سخرية واسعة بين النشطاء، الذين تباينت ردودهم عليهم بين الهجوم اللاذع والسخرية.

حتى الكافر في الجاهليه كانو يستحي ان يقال فيه كذاب



وانت تخرج علينا بمقطع مصور توثق كذبك !!



حتى اخلاق الجاهليه لاتملكوها! — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) June 8, 2019

الظاهر وسيم يوسف خريج هذه الجامعة 😂😂😂 — نــاصحٌ أمين (@nasehameensyria) June 8, 2019

طالما لديه تلك المعلومات، فلمَ لم يذكر ولو بعدد أصابعه أسماء بعض خريجيها؟!!! — فهد العبدالعزيز العوهلي (@alohali_fahad) June 8, 2019

بينما أوضح ناشطون أنه يوجد قسم بجامعة تل أبيب لتعليم الديانة الاسلامية واللغة العربية وأغلب منتسبيها من ضباط الموساد الاسرائيلي، لكن لا وجود لجامعة إسلامية بتل أبيب كما زعم الأكاديمي الإماراتي.

هههههه فكرة الراجل صحيحة لكن طريقة التعبير غبية وما في جامعة اسمها جامعة تل ابيب الاسلامية ولكن يوجد في جامعة تل ابيب قسم لتعليم الديانة الاسلامية واللغة العربية واغلب منتسبيها من ضباط الموساد الاسرائيلي — Motasem adwan (@mohamedadwan1) June 9, 2019

هو يقصد "جامعة تل ابيب "

كلمة ( الاسلامية ) 👉🏼هذي طلعه من جيبه

هي جامعة تعلم اليهود الديانات الاخرى من ضمنهم الاسلام فقه حديث

وكل منتسبي هذي الجامعه هم من اليهود فقط و من الموساد فقط لا غير



وهنا مقال مفصل عن هذه الجامعة لاننا ملين من كذب الاماراتيين !https://t.co/USK9mMF4W1 — الوفي ✋🏼 (@kuw_112) June 8, 2019

من جانبه علق الإعلامي القطري جابر الحرمي على المقطع المتداول ساخرا:”صناعة الكذب جزء من منظومة متكاملة، لا تقف عند هذه ” الطفيليات ” التي تداس يوميا بالأقدام ، منظومة الدولة التي تتواجد بها هذه النوعيات مبنية على الكذب مما تنتج مثل هذه الأشكال ” الطفيلية “