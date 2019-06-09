مغردون يحولون حساباً إخبارياً سعودياً شهيراً بتويتر الى “مهزلة” بعد تهديده بعمل عسكري ضد قطر
في مفارقةٍ مثيرة للسخرية، هدد حساب إخباري سعودي شهير على “تويتر” بعملٍ عسكريّ ضد دولة قطر، بينما لا زالت جماعة الحوثي اليمنية تتعامل مع المواقع العسكرية السعودي، وكذلك مطاريْ نجران وجازان السعوديين كَـ”ملطشة”، عبر استهدافها وضربها بطائرات مسيّرة تنطلق من الأراضي اليمنية.
ونشر حساب “موجز الأخبار” المتابع من قِبل أكثر من 3 ملايين مغرّد، تغريدةً قال فيها: ” طال الزمن أو قصر ،، حلّ أزمة قطر سيكون عسكرياً”.
واعتبر مغرّدون ونشطاء أن تغريدةً الحساب الإخباريّ السعودي لا تندرج الا في ما أسموه “الهياط”.
وعلّق العقيد المتقاعد في الجيش الأردني علاء عناسوة على تهديدات الحساب السعودي بالقول:”قطر تدعس على أكبر شنب بأي دولة يتطاول عليها أو حتى يجرؤ أن يلمس ذرة من ترابها”.
واضاف موجها حديثه للسعوديين: “أنتم في ورطة الحوثيين وحاولوا الخروج من مستنقعه الذي أوقعتم أنفسكم فيه.قطر أبية وعصية برجالها الأوفياء”.
وأكد عناسوة على أن “#الحل_في_الوجبة أولاً وأخيراً”.
واعتبر ان التهديدات السعودية لقطر كلاما فارغا لا يسمن ولا يغني من جوع، قائلا:”سقطتم لأسفل سافلين”.
وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.