مغردون يحولون حساباً إخبارياً سعودياً شهيراً بتويتر الى “مهزلة” بعد تهديده بعمل عسكري ضد قطر

في مفارقةٍ مثيرة للسخرية، هدد حساب إخباري سعودي شهير على “تويتر” بعملٍ عسكريّ ضد دولة قطر، بينما لا زالت جماعة الحوثي اليمنية تتعامل مع المواقع العسكرية السعودي، وكذلك مطاريْ نجران وجازان السعوديين كَـ”ملطشة”، عبر استهدافها وضربها بطائرات مسيّرة تنطلق من الأراضي اليمنية.

ونشر حساب “موجز الأخبار” المتابع من قِبل أكثر من 3 ملايين مغرّد، تغريدةً قال فيها: ” طال الزمن أو قصر ،، حلّ أزمة قطر سيكون عسكرياً”.

واعتبر مغرّدون ونشطاء أن تغريدةً الحساب الإخباريّ السعودي لا تندرج الا في ما أسموه “الهياط”.

وعلّق العقيد المتقاعد في الجيش الأردني علاء عناسوة على تهديدات الحساب السعودي بالقول:”قطر تدعس على أكبر شنب بأي دولة يتطاول عليها أو حتى يجرؤ أن يلمس ذرة من ترابها”.

واضاف موجها حديثه للسعوديين: “أنتم في ورطة الحوثيين وحاولوا الخروج من مستنقعه الذي أوقعتم أنفسكم فيه.قطر أبية وعصية برجالها الأوفياء”.

وأكد عناسوة على أن “#الحل_في_الوجبة أولاً وأخيراً”.

واعتبر ان التهديدات السعودية لقطر كلاما فارغا لا يسمن ولا يغني من جوع، قائلا:”سقطتم لأسفل سافلين”.

#قطر تدعس على أكبر شنب بأي دولة يتطاول عليها أو حتى يجرؤ أن يلمس ذرة من ترابها

أنتم في ورطة #الحوثيين وحاولوا الخروج من مستنقعه الذي أوقعتم أنفسكم فيه#قطر أبية وعصية برجالها الأوفياء#الحل_في_الوجبة أولاً وأخيراً

أما أنتم فشغل حكي فاضي لا يسمن ولا يغني من جوع وسقطتم لأسفل سافلين https://t.co/BTMKecH7gi — علاء العناسوہ (@anaswahalaa) June 9, 2019

وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

قطر حصنت نفسها بتحالفات عسكرية وبشكل لايمكن تصوره برا وبحرا وجوا

ايران ستستقل الفرصة وتقصف أرامكو على بعد 40 كيلو منها والتحلية والقصور والمطارات ومحطات الكهرباء وسيعطش الإنسان والحيوان ، قطر الان تفكر مابعد تلك اللحظة فجهزت اكبر حوض في العالم لسقيا وغيث المتضررين من الشعوب https://t.co/LTlEfRs367 — سعد ابن الأدعم المري (@tamim4everr) June 9, 2019

يا أستاذ علاء

الحد الجنوبي وملعوب فيه لعب من الحوثي

كيف يدخلوا حرب ثانيه ومع قطر اللي اصغر واحد فيها بيلعب فيهم لعب

المتسعودين ما عندهم غير الكلام ووقت الجد دجااااااج — Ibrahim Abdel Razeq (@irazeq) June 9, 2019

شعب مسعود ماعنده إلا الهياط في تويتر..@KSA24

قالوا حزم في اليمن و خلال أيام نقضي على الحوثي..وها هم في السنه الخامسه و الحوثي نقل الحرب عندهم!



حاصروا قطر..وطالبوا ب 13بند و ذيلوها ب10أيام مهلة؛معتقدين أنهم منتصرين..دخلنا السنة الثالثة و مملكتهم "تشيل وتحط" في من قاد هالأزمه! — 《 دِرْع قِطَر 》 (@3omri_Qtr) June 9, 2019