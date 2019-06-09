مصادر خليجية تتحدث عن مصير الوساطة الكويتية لإنهاء حصار قطر وضرب القواعد الأمريكية بصواريخ إيرانية

كشفت مصادر خليجية مطلعة أن الوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي موجودة وقائمة، ولم تتوقف، لكن لا جديد في الأفق لحل هذا الخلاف، لكن هناك مساعي، لكي لا يدوم هذا الخلاف طويلاً في البيت الخليجي.

وحول مشاركة الكويت في مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي يُعتبر مقدمة لـ”صفقة القرن” التي يعتبرها الفلسطينيون تصفيةً لقضيتهم، قالت المصادر إن المشاركة لم تُحدَّد الى الآن، نظراً الى احتمال تأجيل المؤتمر بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي ستُقام في سبتمبر المقبل.

وفي ما يتعلق بالتهديدات التي أطلقتها ايران مؤخرا وتصعيدها للأوضاع في المنطقة تقول المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، إن القواعد الاميركية في منطقة الخليج في مرمى صواريخ إيران، والهجوم أمر وارد؛ لأن مدى الصواريخ الايرانية يصل الى أوروبا.

ووصفت المصادر هذه التصريحات بأنها جزء من الحملة التصعيدية المتبادلة بين أميركا وإيران، لكن هناك مساعٍ أميركية لضبط إيران، من خلال عقد اجتماع ثلاثي بين أميركا واسرائيل وروسيا، وأن الأوضاع لن تهدأ؛ فأهداف الأميركيين واضحة، ولن تخضع لها إيران بسهولة.