ضابط إماراتي يكشف معلومات خطيرة عن مخطط “دحلان” لإرغام الشعب السوداني على القبول بـ”حميدتي” رئيساً

كشف حساب شهير بتويتر معلومات خطيرة، عما وصفه بـ مخطط القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي، الذي يهدف من خلاله لإرغام السودانيين على القبول بالفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” رئيسا للسودان.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، إن محمد دحلان وخلال زيارته الأخيرة للسودان طلب من رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان بالتنسيق مع التجار المحسوبين على الجيش رفع أسعار جميع السلع إلى أعلى مستوى وبيع بعضها بطريقة السوق السوداء.

سعادة المستشار محمد يوسف دحلان ، في زيارته الاخيره للسودان ، طلب من الرئيس عبدالفتاح برهان بالتنسيق مع التجار المحسوبين على الجيش ، برفع اسعار جميع السلع الى اعلى مستوى ، وبيع بعضها بطريقة

السوق السوداء ، بهدف ارغام الشعب السوداني على القبول بالرئيس القادم الفريق اول حميدتي. — بدون ظل (@without__shadow) June 9, 2019

وأوضح الحساب الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الإمارات تهدف من وراء هذا الأمر إلى إرغام الشعب السوداني على القبول بـ “حميدتي” رئيسا للسودان.

ونشرت مجلة ديلي بيست الأميركية أن السعودية تقوم بدعم محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري في السودان للقفز إلى السلطة في السودان بعلم أميركا وموافقتها، رغم أنه كان أحد القادة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في دارفور.

وأكدت المجلة في تقرير للكاتب ديفيد لينش أن القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم كوتسيس أعرب خلال اجتماع لمراقبي السودان في العاصمة الأميركية مؤخرا عن تعاطفه مع المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، وقال إن على أميركا أن تتماشى مع مصالح السعودية ومصر والإمارات.

وعلق لينش بأن ما قاله كوتسيس في ذلك الاجتماع كان غامضا ومربكا لكثيرين في الغرفة، إلى درجة أن أجبره صمت الحاضرين المندهشين على أن يسألهم عما إذا كانوا يعتقدون أن المصالح الأميركية تختلف عن تلك التي للبلدان الثلاث.

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى من القاهرة أكدت أن كافة الأنباء التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن زيارة دحلان إلى الخرطوم برفقة وفد إماراتي وعربي كانت صحيحة، وأوضحت أن الزيارة كانت بصورة سرية بعيدة عن وسائل الإعلام.

ودحلان يسير في الدول العربية -خاصة تلك التي تعيش أحداثاً شائكة؛ لدولة الإمارات علاقة فيها- على أنه المستشار الأمني لولي عهد إمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد”، تضيف المصادر.

وتوضح أن الإمارات مستاءة مما يجري من أحداث في السودان، وخاصة بعد اعتقال الجيش للرئيس عمر البشير، مشيرة إلى أن زيارة وفدها كانت تهدف إلى محاولة السيطرة على مقاليد الحكم هناك، وتغيير أي تطورات قد تتعارض مع مصالحها السياسية والاقتصادية”.

ولفتت المصادر إلى أن دحلان هو رئيس الوفد الإماراتي الذي زار الخرطوم سراً في أبريل الماضي، ودائماً ما يعتمد عليه بن زايد في إنهاء الكثير من الملفات في الدول العربية، لما يملكه من شبكة علاقات عربية وأمريكية وحتى إسرائيلية قادرة على إحداث تغييرات جوهرية.

وذكرت أن الوفد الإماراتي، بحضور دحلان، التقى مسؤولين في الجيش السوداني، وعلى رأسهم الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، وبحثا في إمكانية عدم تصاعد الأحداث وتضرر المصالح الإماراتية هناك.