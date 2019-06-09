“شاهد” فتاة تلقي بنفسها من أعلى جسر شهير في الأردن وتلفظ أنفاسها الأخيرة تحت أقدام المارة

ضجت مواقع التواصل في الأردن بنبأ انتحار شابة اليوم، الأحد، بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد فشل الشرطة في ثنيها عن قرارها.

وفي تفاصيل الحادثة، تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بمحاولة فتاة في العشرينات من العمر، الانتحار من أعلى جسر عبدون.

#عاجل: إنتحار فتاة عشرينية الان على جسر عبدونأقدمت فتاه عشرينية على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون المعلق بالعاصمة عمان.اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك وحسن عبادتك#قول_وفعل 🇯🇴 Posted by ‎قول وفعل‎ on Sunday, June 9, 2019

وقال شهود عيان، إن ”الشابة صعدت قبل ساعات من انتحارها أعلى جسر عبدون، وكانت الشرطة تحاول إقناعها بالعدول عن قرارها، لكن الفتاة نفذت مخططها“.

وذكر موقع ”المقر“ الإلكتروني الأردني، أنه تم التحفظ على الجثة وتحويلها إلى الطب الشرعي، فيما بدأت إجراءات التحقيق.