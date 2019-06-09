حساب إخباري سعودي يهاجم محمود رفعت ويتهمه بالعمالة لقطر بعد حديثه عن “صرع” ابن سلمان وحبس أمه الأميرة فهدة

شن حساب إخباري سعودي موثق بتويتر، هجوما عنيفا على المحامي الدولي والخبير القانوني الدكتور محمود رفعت واتهمه بتلقى رشاوى قطرية بعد توجيه انتقادات لسياسة ولي العهد محمد بن سلمان وحديثه عن مرض الصرع الذي كان يتعالج منه في ألمانيا وعلاقته باحتجاز والدته الأميرة فهدة.

وتوعد “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بكشف تفاصيل ما ورد بتقرير المخابرات الألمانية سنة 2015 والذي حذرت به حلفاؤها من صرع محمد بن سلمان الذي كان يتعالج منه بألمانيا وعلاقة الصرع بسجنه أمه فهدة بعد أيام قليلة من وصوله السلطة وما شاهده بطفولته فأصابه بالصرع.

طيب يا جماعة الليلة سأتناول تفاصيل ما ورد بتقرير المخابرات الألمانية سنة 2015 والذي حذرت به حلفاؤها من صرع محمد بن سلمان الذي كان يتعالج منه بألمانيا وعلاقة الصرع بسجنه أمه فهدة بعد أيام قليلة من وصوله السلطة وما شاهده بطفولته فأصابه بالصرع. https://t.co/u5rSDTivRe — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 8, 2019

ما دفع الحساب الإخباري السعودي المدفوع من داخل الديوان الملكي، لمهاجمة رفعت والتطاول عليه وسبه.

أما كونك تحمل الجواز الفرنسي فلا يعني أنك فرنسي ،،

بل زبالة ذهبت لفرنسا و حصلت على الجواز — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 8, 2019

ونشب سجال تويتري حاد بن محمود رفعت والقائم على الحساب السعودي الموجه للتطبيل لولي العهد ومهاجمة خصومه.

ليس لأنك عبد ببلدك وسيدك راقصة ترقص لمن يهينه ويحتقره ليل نهار، يعني أن كل البشر تحيى حياتك من الإذلال.

لكن كيف أعتب عليك وأنت عبد لعبد مخصي، كيف أفهم أمثالك معاني كالكرامة أو الرجولة؟؟؟ https://t.co/u5rSDTivRe — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 8, 2019

ورد “رفعت” على مزاعم الحساب السعودي عن عمالته لقطر وتلقيه رشاوى:”أولا أنا لم أزور قطر بحياتي ولم يربطني بحكومتها أي نوع عمل وإن كنت لا ترى انتقادي لها بكثير من الأمور فلا تلزمني بعماك”

وتابع في هجوم حاد:”ثانيا مكتبي جلوبال كونسولتنج يجعلني العربي الوحيد الذي يملك تصاريح لوبي بأوروبا وأمريكا يغنيني عن أي مال فاسد ثالثا كونك عبد تابع لا يعني أن الجميع مثلك.”



أولا أنا لم أزور قطر بحياتي ولم يربطني بحكومتها أي نوع عمل وإن كنت لا ترى انتقادي لها بكثير من الأمور فلا تلزمني بعماك، ثانيا مكتبي جلوبال كونسولتنج يجعلني العربي الوحيد الذي يملك تصاريح لوبي بأوروبا وأمريكا يغنيني عن أي مال فاسد ثالثا كونك عبد تابع لا يعني أن الجميع مثلك. https://t.co/Ts9uN004NC — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 8, 2019

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كشفت النقاب عن تقرير طبي ألماني يتضمّن السجلّ الطبي لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن مصدراً مطّلعاً أبلغها أن بن سلمان كان يُعالج في ألمانيا أيام المراهقة من الصرع، وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا السبب ربما يكون وراء تقرير غريب، صدر في العام 2015، من جهاز الاستخبارات البريطانية MI6، حذّر فيه من تغيير أجيال القيادة السعودية، كما حذّر التقرير من تركّز السلطة بيد محمد بن سلمان، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، وولياً لولي العهد، ثم ولياً للعهد في طريقه للصعود إلى عرش المملكة، مؤكّدة في الوقت ذاته أنه سيكون زعيماً على غرار الرئيس العراقي.

وتقول الصحيفة إن هذا التقرير والتحذير كان غريباً؛ لما تتمتّع به بريطانيا من علاقات تجارية قوية مع السعودية، والتي تُعتبر إحدى أهم مشتري السلاح البريطاني، ولكن يبدو أن وكالة الاستخبارات البريطانية كانت لديها أدلّة على ما تقول.

وتضيف الصحيفة أن أحد المصادر في الخليج أبلغها أن المخابرات البريطانية كانت قد حصلت على تقرير طبي لمحمد بن سلمان، حيث عولج من الصرع في ألمانيا أيام مراهقته، وأن هناك قلقاً بشأن حالته الذهنية، وهو ما دفع ألمانيا أيضا لإصدار تحذير مماثل.

المخابرات الألمانية، بحسب الصحيفة، كانت قد حذّرت هي الأخرى من طموحات بن سلمان في تقرير سرّي لها، وأنه يطمح للوصول إلى عرش المملكة، خاصة في ظل إصابة والده، الملك سلمان، بمرض ألزهايمر.