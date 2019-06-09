توكل كرمان: الخرطوم باتت عاصمة محتلة من قبل الرياض وأبوظبي عبر ميليشيات “حميدتي والبرهان”

علقت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على التدخلات الإماراتية ـ السعودية السافرة بالمشهد السوداني، معتبرة الخرطوم عاصمة محتلة من قبا الرياض وأبوظبي اللتان تمولان قيادات المجلس العسكري بسخاء لقمع الحراك الشعبي وتطويع البلاد للحكم العسكري مجددا.

وقالت “كرمان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه يمكن القول أن الخرطوم باتت عاصمة محتلة من قبل ميليشيا الجنجويد الارهابية التي تدار من قبل الرياض وأبوظبي عن طريق حميدتي وبقية عملائهم في المجلس العسكري الانقلابي.

يمكن القول ان الخرطوم باتت عاصمة محتلة من قبل ميليشيا الجنجويد الارهابية التي تدار من قبل الرياض وابوظبي عن طريق حميدتي وبقية عملائهم في المجلس العسكري الانقلابي

#العصيان_المدني_الشامل — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 9, 2019

وشددت متفائلة بالحراك الشعبي السوادني وإصرار المتظاهرين، على أن الثورة السودانية التي حققت نجاحا كبيرا في العصيان المدني الذي بدأ اليوم امتداد لكفاح ثوري اسطوري لن تسقط حميدتي ومجلسه وجنجويده فحسب بل ومعهم مؤامرات محور الشر الاماراتي ـ السعودي، حسب قولها.

يمكن القول بثقة أكبر ان الثورة السودانية التي حققت نجاحا كبيرا في العصيان المدني الذي بدأ اليوم امتداد لكفاح ثوري اسطوري لن تسقط حميدتي ومجلسه وجنجويده فحسب بل ومعهم مؤامرات محور الشر الاماراتي السعودية،

الثورة السودانية ليست مجرد ثورة

#العصيان_المدني_الشامل — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 9, 2019

ودخل “العصيان المدني” الذي دعت إليه الحركة الاحتجاجية في السودان حيذ التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.

وأظهرت مقاطع متداولة وصور حالة من الشلل التام تضرب أنحاء السودان مع بدء العصيان للضغط على المجلس العسكري، من أجل إجباره على تسليم السلطة للمدنيين.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، “العصيان المدني”، اعتبارا من الأحد، على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية، بإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.

ودعا قادة الاحتجاج المواطنين للمشاركة في العصيان المدني، في محاولة للضغط على المجلس العسكري الحاكم، عقب الهجوم الدامي على مخيم الاعتصام.