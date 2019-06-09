تصريحات عنصرية لـ جبران باسيل تعرضه لهجوم جماعي عنيف وتثير غضب أمراء آل سعود

أثارت تصريحات أدلى بها وزير خارجية لبنان جبران باسيل، مؤخرا حول ملف العمالة الأجنبية بالبلاد ومنها العمالة السعودية جدلا واسعا بين النشطاء وسخطا على الوزير اللبناني خاصة من قبل مغردي الخليج.

وكان “باسيل” قال في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن): “من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني ’قبل الكل”

من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني "قبل الكل" — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019

وتابع:”للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة “الارض بتجمع” وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ”.

للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة "الارض بتجمع" وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019

وأضاف باسيل في تغريداته: “البعض لا يشعرون بكم وبهويتكم بل شعورهم قد يكون مع اي امر يحصل بمكان اخر في العالم فيتفاعلون معه أكثر وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في السنوات الماضية ولهذا نحاول اليوم تعويض جزء صغير من النسيان الكبير.. يخيفونكم بأن جواز السفر اللبناني يضركم ويجر عليكم عقوبات وهذا غير صحيح فلبنان ورسالته واسمه لا يزال حاجة للعالم مع كل ما يعانيه”.

البعض لا يشعرون بكم وبهويتكم بل شعورهم قد يكون مع اي امر يحصل بمكان اخر في العالم فيتفاعلون معه اكثر وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في السنوات الماضية ولهذا نحاول اليوم تعويض جزء صغير من النسيان الكبير — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019

يخيفونكم بأن جواز السفر اللبناني يضركم ويجر عليكم عقوبات وهذا غير صحيح فلبنان ورسالته واسمه لا يزال حاجة للعالم مع كل ما يعانيه — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019

وهاجم عدد كبير من النشطاء والكتاب والإعلاميين والمغردين “باسيل” واتهموه بالعنصرية.

الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد سخر من تصريحات الوزير اللبناني بقوله:” “مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألف”.”

مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألفhttps://t.co/VjSLnKcvJ1 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 9, 2019

ومن جانبه قال الأمير السعودي سطام بن خالد معلقاً على تصريحات الوزير اللبناني حسب ما رصدت “وطن”، “أولا لا يوجد سعودي يعمل داخل لبنان”.

ثانيا وحسب الأمير السعودي “عندما نطالب بأن السعودي “قبل الكل” كان يوصف حديثنا من قبل البعض بالعنصرية !!!”

أولا لا يوجد سعودي يعمل داخل لبنان

ثانيا عندما نطالب بأن السعودي "قبل الكل" كان يوصف حديثنا من قبل البعض بالعنصرية !!! https://t.co/jK0oSUfiGq — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) June 9, 2019

بينما تساءلت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مستنكرة:”يعني السعودي أو الكويتي لا يحب وطنه عندما يوظف اللبناني؟ ما هذا المنطق الغريب ؟”

يعني السعودي أو الكويتي …لا يحب وطنه عندما يوظف اللبناني؟

ما هذا المنطق الغريب ؟؟؟؟ https://t.co/RQqeaD8vNl — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) June 9, 2019

وكانت أكثر الردود ومعظمها من السعودية التي ذكرها باسيل بالاسم وأساء لها.

هكذا ردّ أحد السعوديين على تغريدة للوزير جبران باسيل.

ماذا لو فعلتها السعودية وطردت حقا اللبنانيين العاملين لديها؟

بينبسط معاليه؟ pic.twitter.com/dYDMHj2wTM — Lara Sakr | لارا صقر (@larasaker) June 9, 2019

كشف جبران باسيل انتمائنا الاصلي وانو فينيقيتي مشكوك فيها …. المهم ما يعرف لمين 😅 pic.twitter.com/gndKIKUXxJ — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) June 8, 2019

فيما طالب لبنانيون بعزله من منصبه وقالوا إنه يعرض مصير أكثر من 200 الف لبناني يعملون لدى المملكة لخطر الترحيل.

بما ان جبران باسيل يسيئ للدول العربية الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية ، وبما انه يعرض مصير أكثر من 200 الف لبناني يعملون لدى المملكة لخطر الترحيل ، وبما انه عنصري ويشكل خطر على السلم الاهلي ، وبما انه يلتزم سياسية خارج إطار الأجماع العربي

لذلك نطالب بطرح الثقة بهذا الوزير pic.twitter.com/4HxBeLkao5 — Bassam Khoder Agha (@bkaflm) June 9, 2019

يشار إلى أنه ومنذ تعيينه وزيراً للخارجية لأول مرة عام 2014 لم تهدأ حدة خطابات الوزير باسيل العنصرية تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين المُقيمين في لبنان.