تصريحات عنصرية لـ جبران باسيل تعرضه لهجوم جماعي عنيف وتثير غضب أمراء آل سعود

أثارت تصريحات أدلى بها وزير خارجية لبنان جبران باسيل، مؤخرا حول ملف العمالة الأجنبية بالبلاد ومنها العمالة السعودية جدلا واسعا بين النشطاء وسخطا على الوزير اللبناني خاصة من قبل مغردي الخليج.
وكان “باسيل” قال في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن): “من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني ’قبل الكل”
وتابع:”للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء وماذا يعني ان نشعر برابطة الدم وماذا تعني عبارة “الارض بتجمع” وماذا يعني ان الانتماء اللبناني هو انتماء لحضارة وتاريخ”.
وأضاف باسيل في تغريداته: “البعض لا يشعرون بكم وبهويتكم بل شعورهم قد يكون مع اي امر يحصل بمكان اخر في العالم فيتفاعلون معه أكثر وهذا هو السبب الذي جعلكم منسيين في السنوات الماضية ولهذا نحاول اليوم تعويض جزء صغير من النسيان الكبير.. يخيفونكم بأن جواز السفر اللبناني يضركم ويجر عليكم عقوبات وهذا غير صحيح فلبنان ورسالته واسمه لا يزال حاجة للعالم مع كل ما يعانيه”.
وهاجم عدد كبير من النشطاء والكتاب والإعلاميين والمغردين “باسيل” واتهموه بالعنصرية.
الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد سخر من تصريحات الوزير اللبناني بقوله:” “مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألف”.”
ومن جانبه قال الأمير السعودي سطام بن خالد معلقاً على تصريحات الوزير اللبناني حسب ما رصدت “وطن”، “أولا لا يوجد سعودي يعمل داخل لبنان”.
ثانيا وحسب الأمير السعودي “عندما نطالب بأن السعودي “قبل الكل” كان يوصف حديثنا من قبل البعض بالعنصرية !!!”
بينما تساءلت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي مستنكرة:”يعني السعودي أو الكويتي لا يحب وطنه عندما يوظف اللبناني؟ ما هذا المنطق الغريب ؟”
وكانت أكثر الردود ومعظمها من السعودية التي ذكرها باسيل بالاسم وأساء لها.
فيما طالب لبنانيون بعزله من منصبه وقالوا إنه يعرض مصير أكثر من 200 الف لبناني يعملون لدى المملكة لخطر الترحيل.
يشار إلى أنه ومنذ تعيينه وزيراً للخارجية لأول مرة عام 2014 لم تهدأ حدة خطابات الوزير باسيل العنصرية تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين المُقيمين في لبنان.