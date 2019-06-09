استهداف ميناء الفجيرة أثار رعب حكام الإمارات وعبدالله بن زايد يتحدث عن اتفاق مع إيران مقابل 4 شروط

يبدو أن التصعيد الأخير في مياه الخليج واستهداف 4 سفن تجارية بميناء الفجيرة الإماراتي وسط اتهامات لإيران بالوقوف واراء الهجوم، قد أحدث توترا كبيرا وخوفا داخل أروقة الحكم في الإمارات، ما دفع بعبدالله بن زايد وزير الخارجية للحديث والتلميح لاتفاق مشروط مع إيران في نبرة جديدة غير مسبوقة تجاه الجارة العدوة.

ووصف وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الأحد، الهجوم، الذي استهدف أربع ناقلات نفط في بحر عمان قبالة سواحل الفجيرة، الشهر الماضي، بأنه اعتداء على سلامة الملاحة الدولية، ويرفع التوتر في المنطقة.

وأكد “ابن زايد” في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، أن بلاده ومعها السعودية والنرويج تستمر في التحقيق، لإفادة مجلس الأمن بتفاصيل الاعتداء، الذي وقع قبالة شواطئ الفجيرة.

وتعرضت 4 سفن تجارية تحمل أعلام السعودية والإمارات والنرويج، في 12 مايو الماضي، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة إمارة الفجيرة.

وقال الوزير الإماراتي إن الاتفاق مع إيران يجب أن يشمل، إضافة إلى الملف النووي، وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية؛ مطالبا بأن تكون “دول المنطقة طرفا من الاتفاق مع إيران.

وأوضح، أنه بحث مع نظيره الألماني، قضايا تتعلق بإيران واليمن وليبيا وفلسطين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، “نعمل على تخفيف التوترات في المنطقة، ولا نريد أن يؤدي الأمر إلى تصعيد عسكري”؛ مؤكداً أنه سيبلغ إيران، غدا، رفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية”.

وكان وزير الخارجية الألماني التقى، في وقت سابق من اليوم، بنظيره الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة الأردنية عمان.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الألمانية ماريا أدبار، الخميس الماضي، أن ماس سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران، الاثنين القادم، في إطار زيارة للمنطقة.

وتأتي جولة ماس، بالمنطقة وسط توتر بين إيران والولايات المتحدة، تصاعد منذ انسحاب واشنطن، في 2018، من الاتفاق النووي الإيراني، وتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.

ويقوم وزير الخارجية الألماني حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل كلا من الأردن، والعراق، والإمارات، وإيران.